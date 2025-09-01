Ines Petrić nakon sedam sezona showa napokon ljubi? Otkrila pravu istinu

Bivša kandidatkinja showa ''Ljubav je na selu'' Ines Petrić je već godinama jedno od najprepoznatljivijih lica emisije, a i dalje privlači pozornost javnosti, dok je ovog puta razlog za to bila fotografija koju je objavila na društvenim mrežama, a na kojoj pozira s farmerom iz 16. sezone, Antom Munitićem. U razgovoru za RTL.hr otkrila je kakav je zapravo njihov odnos, ali i zašto razmišlja o preseljenju u Dalmaciju.

"Jako smo dobri frendovi Ante i ja. Ante je iz mjesta gdje imam djedovinu, družimo se i čujemo često. U Splitu gledam nekretninu za sebe, pa mi je teško odlučiti jer mi se sviđaju. Kaštele, gdje su mi moji korijeni, Split i Brač. Malo sam neodlučna po tom pitanju jer se svugdje tu navedeno osjećam jako dobro i jako mi je dobra energija tu", rekla je Ines za RTL.hr i dodala da je srce me vuče prema Dalmaciji.

"Ja sam uvijek bila osoba koja razmišlja za svoju budućnost i unaprijed. Budući da sam Dalmatinka s kaštelanskim genima, normalno je da me srce vuče u svoju Dalmaciju gdje ću se vratiti kad-tad. U Dalmaciji ljudi mirnije žive s manje stresa, meni se kao pravoj Kaštelanki sviđa taj stil života", naglasila je u intervjuu za RTL.hr.

Ljubav još nije pronašla

Dodala je kako želi stvoriti život u kojem nema mjesta za nepotrebne tenzije: "Sebi sam napravila život da ne moram nikoga trpjeti nizašto. Pokušavam živjeti život sa što manje stresa i nervoze, zato tražim nešto malo za sebe, a da ima prostor i tu dušu."

Podsjetimo, Ines je u emisiji Ljubav je na selu ljubav tražila čak sedam puta, ali je nikada nije pronašla. Ipak, ostala je jedno od najprepoznatljivijih lica showa i osoba koja uvijek iskreno dijeli svoje stavove i planove za budućnost.

