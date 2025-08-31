Mama trojice sinova i kraljica discipline: Anja Alavanja otkrila tajne svog vječno svježeg izgleda

Tri poroda, dinamičan obiteljski život i karijera pred kamerama, sve to nije spriječilo Anju Alavanju da izgleda besprijekorno i da ostane vjerna zdravom načinu života. Svoju je televizijsku karijeru gradila više od dva desetljeća, ali posljednjih godina publici se približila na jedan osobniji način, putem društvenih mreža. Putovanja, treninzi, njega duha i tijela te igra sa sinovima zaradili su joj preko 16 tisuća pratitelja na Instagramu, a svima je za oko zapelo jedno - Anjina zavidna linija. U razgovoru za Net.hr voditeljica otkriva svoje dnevne rituale i male fitness tajne, a otkrila je i za kojim beauty pogreškama žali i danas.

Vaša besprijekorna linija mnogima je zapela za oko, pogotovo jer ste prošli već kroz tri poroda. Kako uspijevate biti u top formi?

Disciplina igra veliku ulogu. Vjerujem u važnost zdrave prehrane i da smo stvoreni da se krećemo. Dio je i u nemirnom duhu, koji provede dan na kauču jedino pod temperaturom. Trenutno je za moje mišiće zaslužno vježbanje pilatesa na reformerima.

Je li takav zdrav način života nešto što njegujete oduvijek?

Još u pubertetu sam povremeno čitala, tada aktualne, knjige o zdravoj prehrani. Moji su kuhali tradicionalno kontinentalno, zagrebački. Puno mesa, puno krumpira, a povrće uglavnom u obliku salate i varivu. Ali vec sam u pubertetu naučila pravilno kombinirati hranu.

Foto: Instagram

Kad je u pitanju prehrana, što je za vas najvažnije u kontekstu održavanja linije?

Meni je važno zdravlje, a dobra linija dođe kao bonus. Važno mi je ne unositi puno bijelog brašna i šećeru. Jesti puno voća i povrća i industrijski prerađenu hranu svesti na minimum. Puno čitam o hrani, i informiram se o dodatcima prehrani. Danas je već informacija, odnosno znanje pola zdravlja.

Vaš beauty ritual za početak dana?

Topla voda s limunom i naribanim đumbirom. Tek nakon pola sata voće i kava.

Postoje li proizvodi koji su s vremenom postali obavezni u vašoj rutini i koje uvijek nosite sa sobom?

Vitamini C, B i željezo. Melatonin za spavanje. Kolagen, odnosno generator kolagena i krema s visokom zaštitom, i naravno dobar serum i krema za lice.

Foto: Instagram

Što se uvijek može naći u vašoj torbi za plažu?

Krema s visokom zaštitom za djecu i mene i supruga, sunčane naočale, i bar tri šilterice, pa ih maltretiram (smijeh). Sve drugo je namijenjeno zabavi na plaži.

Jeste li ikad napravili neku beauty pogrešku i onda dugo žalili?

Kod prvog čupanja obrva ostalo mi je samo pola obrve. I danas kad vidim fotografije, šokiram se. I šišanje do ispod uha moje guste, i često teško ukrotive kose. Izgledalo je super kod frizera, a na prvoj vlagi se samo napuhalo i izgledalo strašno. Često kupim i neki skupi beauty gadget koji nakon tjedan-dva korištenja skuplja prašinu.

Foto: Instagram

Za koji trend nikada ne želite da ponovno uđe u modu, a pred kojim trendom ste pokleknuli?

Ne padam na trendove, ionako se vrte u krug. Meni se uvijek sviđa opušteni, boho stil, košulje sa zanimljivom pomakom, dobra odijela. Nikad nisam imala crocsice niti uggsice.

Imate li neki beauty savjet koji vam je dala mama, a i danas ga se držite?

Moja mama je puno jednostavnija od mene. Malo kreme, malo šminke, ali uvijek uređena i uredna. I nikada bez ruža. Moj beauty asortiman je ipak puno bogatiji, ali kao i ona, uvijek pazim na svoje izdanje. Možda se često sjetim njene teorije da je trenirka isključivo za sport.

Foto: Instagram

Kako izgleda vaš dnevni make-up i koliko vam treba da ga završite?

Ja se spremim u 5 minuta, bilo bi i čudno da u ovim godinama spremanje nije "automatizirano". Malo pudera sa zaštitnim faktorom, malo rumenila. Oči šminkam ako imam sastanak, snimanje ili slično. Ako ostajem u kvartu ili idemo samo u montažu, tada oči ne šminkam.

Izlazite li iz kuće češće bez šminke ili sređeni?

Puno, puno češće sređena. Čak i ako je riječ o blagoj sređenosti.

