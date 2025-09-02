Preminula zvijezda filma 'Ples s vukovima': Nominiran za Oscara, a karijeru je počeo u građevini

Kanadski glumac Graham Greene preminuo je u 73. godini života, potvrdio je njegov menadžer. Vijest je potresla filmski svijet, a mediji su izvijestili kako je preminuo prirodnom smrću.

"Bio je čovjek velike moralnosti, etike i karaktera te će biti vječno voljen i svima će nam nedostajati. Napokon si slobodan. Susan Smith te dočekuje na vratima raja", izjavio je njegov agent Michael Greene, prisjećajući se i dugogodišnje Greeneove agentice koja je preminula 2013. godine.

Foto: Profimedia

Oscarovska nominacija i proboj s "Plesom s vukovima"

Greene je svjetsku slavu stekao 1990. godine ulogom Kicking Birda u epskom vesternu Kevina Costnera "Ples s vukovima", za koju je bio nominiran za Oscara za najboljeg sporednog glumca. Ta uloga označila je prekretnicu u njegovoj karijeri i donijela mu priznanje kritike i publike.

Kasnije se istaknuo u nizu zapaženih filmova, među kojima su "Thunderheart" (1992.), "Maverick" (1994.), "Die Hard With A Vengeance" (1995.), "The Green Mile" (1999.), "The Twilight Saga: New Moon" (2009.) i "Wind River" (2017.).

Foto: Profimedia

Od čeličane do Hollywooda

Prije glumačke karijere Greene je radio kao građevinski tehnolog, u čeličani te kao član rock benda. Sredinom 1970-ih započeo je kazališni put u Velikoj Britaniji, koji mu je, kako je govorio, dao ključnu disciplinu i temelje za daljnji rad u filmu.

"Pomaže vam izgraditi lik. Kada se upustite u film, nemate taj luksuz. Disciplina kazališta je ono što preporučujem svim glumcima", izjavio je u intervjuu za kanadsku publikaciju Playback 2012. godine. U istom razgovoru istaknuo je kako je najvažniji trenutak u njegovu životu bio brak sa suprugom Hilary Blackmore, koji mu je, rekao je, donio "najbolje razdoblje života".

Nagrade i priznanja

Tijekom karijere Greene je osvojio brojne nagrade, a 2004. godine dobio je i nagradu Earle Grey za životno djelo koju dodjeljuje Kanadska akademija za film i televiziju. Godine 2016. primljen je u Orden Kanade, drugo najviše civilno odlikovanje u zemlji.

