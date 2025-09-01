Mnoge zvijezde odlučile su se na surogat majčinstvo umjesto klasične trudnoće: Evo tko su oni

Surogat-majčinstvo postalo je popularan izbor među brojnim slavnim osobama koje žele postati roditelji ili proširiti svoju obitelj. Među njima su nogometaši, TV zvijezde, glumci i mnogi drugi koji su javno pokazali da roditeljstvo dolazi u mnogim oblicima.

Geogrina i Christiano Ronaldo

Portugalski nogometni as i igrač Manchester Uniteda otac je petero djece. Prema pisanju britanskog medija The Sun, jedan par njegovih blizanaca rođen je putem surogat-majčinstva. Njegova partnerica Georgina Rodriguez 2021. godine donijela je na svijet još jedan par blizanaca, no tragično, preživjela je samo jedna beba.

John Legend i Trissy Teigen

Chrissy Teigen je 28. lipnja 2023. sa suprugom Johnom Legendom podijelila prve fotografije svog novorođenog sina Wrena, koji je na svijet stigao 19. lipnja uz pomoć surogat-majke. Nakon gubitka sina Jacka u 20. tjednu trudnoće 2020. godine, Chrissy i John odlučili su istražiti mogućnosti surogatstva kao sigurnijeg načina za proširenje obitelji. Paralelno s tim, Teigen se odlučila na još jedan pokušaj IVF-a, koji je doveo do rođenja njihove kćeri Esti u siječnju. U međuvremenu, surogat-majka Alexandra nosila je njihovo četvrto dijete – dječaka Wrena. Danas par ima četvero djece – Lunu, Milesa, Esti i Wrena.

Paris Hilton

Paris Hilton udala se za poduzetnika Cartera Reuma 2021. godine u glamuroznoj ceremoniji, a početkom 2023. par je postao roditelj dječaka. Paris je više puta isticala koliko želi postati majka, a tijekom pandemije COVID-19 započela je IVF postupak kako bi sačuvala što više zdravih jajnih stanica. U prosincu iste godine stiglo je i njihovo drugo dijete, ovoga puta djevojčica, također rođena putem surogat-majke.

Khloe Kardashian i Tristan Thompson

Khloé Kardashian odlučila je proširiti obitelj putem surogat-majke. Njezin sin rođen je u kolovozu 2022. i on je drugo dijete koje ima s NBA zvijezdom Tristanom Thompsonom, s kojim dijeli i kćer True.

Ova vijest iznenadila je mnoge, budući da su Khloé i Tristan prekinuli vezu u prosincu 2021. nakon što je otkriveno da je on očekivao dijete s drugom ženom. (Njihova veza bila je obilježena čestim prekidima, uglavnom zbog Tristanovih nevjera).

Nicole Kidman

Nagrađivana glumica je za jednu od svojih djece koristila surogat-majčinstvo. Ukupno ima četvero djece: Connora Cruisa, Isabellu Jane Cruise, Faith Margaret Kidman Urban i Sunday Rose Kidman Urban. Dvoje od njih su usvojena, dok je jedno dijete rođeno putem surogat-majke, navodi People.

Michael Jackson

Sin Kralja popa, Prince Michael Jackson II, rođen je uz pomoć surogat-majke. Michael Jackson imao je troje djece: Michaela Josepha "Prince" Jacksona Jr., Paris-Michael Katherine Jackson te Prince Michaela "Blanket" Jacksona II. Najmlađi od njih, poznatiji kao Blanket, 2015. je promijenio ime u Bigi.

Elton John

Poznati britanski umjetnik i njegov suprug David Furnish roditelji su dvojice sinova. Elijah Joseph Daniel Furnish-John i Zachary Jackson Levon Furnish-John rođeni su zahvaljujući istoj surogat-majci, navodi magazin People.

Kim Kardashian

Poznata poduzetnica i reality zvijezda majka je četvero djece. Prvo dvoje dobila je prirodnim putem, dok su njezino treće i četvrto dijete rođeni uz pomoć surogat-majke, u braku s reperom Kanyeom Westom.

