Bivša djevojka Borne Ćorića doživjela incident na ulici, zadobila je lakše ozljede

Foto: Instagram

Pjevačica se oglasila o neugodnom trenutku u prometu

1.9.2025.
22:10
Hot.hr
Instagram
Pjevačica Katarina Ostojić Kaja (41) i njen suprug Miloš Čujović doživjeli su neugodan incident 17. kolovoza 2025. godine, kada ih je navijač Crvene zvezde, A.K., udario automobilom dok su pješačili.

Kaja se prvi put javno oglasila putem portala Pink.rs i dala izjavu o incidentu.

"Točno je da se incident desio, ali ne želim otkrivati detalje slučaja budući da nadležni organi rade svoj posao. Ja im vjerujem. Kada budem imala detaljnije informacije rado ću podijeliti s vama. Vjerujem u državne organe, odmah su došli na lice mjesta", poručila je pjevačica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli K A Y A (@kaya_ostojic)

Prema informacijama iz istrage, A.K. je prišao paru s leđa i vozilom ih udario, pri čemu su Kaja i Miloš zadobili lakše ozljede. Osumnjičeni je na saslušanju negirao odgovornost i odbio odgovarati na pitanja tužitelja. Zbog mogućnosti bijega ili ponavljanja djela, tužiteljstvo je predložilo određivanje pritvora do 30 dana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Borna Coric (@bornacoric)

Podsjetimo, srpska pjevačica nekoliko je mjeseci bila s našim tenisačem Bornom Ćorićem (28) od kojeg je starija čak 13 godina. Kaya se nedavno udala za Miloša Čujovića, što joj je četvrti brak po redu, a iz prvog ima kći Nikolinu.

Katarina Kaya OstojiĆBorna ćorić
