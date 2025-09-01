Laura i Glorija u kratkim izdanjima zapalile društvene mreže: 'Ljubav moja lijepa'

Laura i Glorija, bivše natjecateljice popularnog showa Gospodin Savršeni, ponovno su privukle pažnju javnosti objavama na društvenim mrežama. Njihovo prijateljstvo, koje je započelo tijekom snimanja emisije, nastavlja cvjetati i nakon showa, a pratitelji su oduševljeni njihovim zajedničkim trenucima.

Na Instagramu su podijelile nekoliko fotografija i videa u atraktivnim izdanjima, čime su izazvale lavinu pozitivnih komentara.

Foto: Instagram

U jednoj objavi Laura je Gloriji poručila: "Ljubav moja lijepa", dok je Glorija na svom storyju uz snimku Laure napisala: "Volim te."

Foto: Instagram

Podsjetimo, Laura je nedavno objavila story iz noćnog izlaska, u kojem je uz video s Glorijom napisala: "E, ovo je jedini duo iz 'Gospodina Savršenog' koji žari i pali, da se ne lože ostali."

Foto: Instagram

Iako je poruka djelovala kao bezazlena šala, ubrzo je izazvala reakcije drugih bivših kandidatkinja.

U priču se uključila i Marinela, koja je na svom profilu objavila poruku u kojoj neizravno komentira Laurinu izjavu. Poručila je kako je bolje usmjeriti energiju na vlastiti rast nego na uspoređivanje s drugima.

Nedugo nakon toga oglasila se i Glorija te poručila kako njihova objava nije bila usmjerena protiv nikoga, već su sretne što su ponovno zajedno. Jasno je dala do znanja da ne želi sudjelovati u daljnjim prepirkama i spuštati se na "fejk robotske nivoe".

POGLEDAJTE VIDEO: Dron show u Dalmaciji: 180 dronova za 130 godina struje! Šibenik je bio grad svijetla prije Pariza