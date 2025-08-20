Laura i Glorija protiv Barbare i Marinele? Krenulo bezazleno, pa eskaliralo

Četvrta sezona showa "Gospodin Savršeni" donijela je nova prijateljstva koja su opstala i nakon završetka emisije. Barbara i Marinela ostale su jako bliske, često putuju zajedno i nedavno su počele živjeti zajedno. Laura i Glorija također su ostale prijateljice i redovito se druže.

Nedavno je Laura na Instagramu objavila story s Glorijom dok plešu, uz poruku: "E, ovo je jedini duo iz 'Gospodina Savršenog' koji žari i pali, da se ne lože ostali." To je izazvalo komentare i nagađanja da se time možda aludira na Barbaru i Marinelu. Odgovor je stigao nedugo nakon...

Foto: Instagram

Marinela je odgovorila na svom profilu, pretvorivši situaciju u "lekciju iz manifestacije". Objavila je da postoji razlika između rečenica:

"Duo koji uvijek ukrade show" – pozitivna, samouvjerena energija koja fokus stavlja na vlastiti uspjeh.

"Jedini pravi duo, a sve ostale su nebitne" – uspoređuje i isključuje druge, šalje poruku nesigurnosti i potrebe za dokazivanjem.

Foto: Instagram

Marinela je zaključila: "Tko ovo ne razumije, slobodno neka se vrati u osnovnu školu – ja sam tu lekciju savladala s peticom."

Foto: Instagram

Cijela situacija brzo je eskalirana i pretvorila se u svojevrsni "chick fight" na društvenim mrežama.

