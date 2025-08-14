Iza Rebeccinog osmijeha krije se teška životna priča: 'Padala sam i ustajala sama'
Nova epizoda RTL-ove emisija Farma puno je otkrila o svima dragoj kandidatkinji
Na Farmi je uvijek nasmijana i puna energije, no posjet majke otkrio je i drugu, ranjiviju stranu kandidatkinje Rebecce...
Majka ju je opisala kao borca koji nikad ne odustaje: “U životu ništa nije lagano. Kad padneš, glavu gore i kreni dalje”.
Rebecca je nakon tih riječi priznala da su je životne okolnosti teško pogodile: “Obiteljske i prijateljske traume su me dotukle. Ili ćeš se trgnuti i spasiti ili će te svi poklopiti. Padala sam i ustajala sama”.
Čak je i kandidat Mario, dirnut pričom, rekao kroz suze: “Nisam mogao zamisliti da je život nije mazio, a krije takav osmijeh. Svaka joj čast.”
