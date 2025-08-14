FARMA /

Iza Rebeccinog osmijeha krije se teška životna priča: 'Padala sam i ustajala sama'

Foto: Voyo

Nova epizoda RTL-ove emisija Farma puno je otkrila o svima dragoj kandidatkinji

14.8.2025.
18:01
Hot.hr
Voyo
Na Farmi je uvijek nasmijana i puna energije, no posjet majke otkrio je i drugu, ranjiviju stranu kandidatkinje Rebecce...

Foto: Rtl

Majka ju je opisala kao borca koji nikad ne odustaje: “U životu ništa nije lagano. Kad padneš, glavu gore i kreni dalje”.

Rebecca je nakon tih riječi priznala da su je životne okolnosti teško pogodile: “Obiteljske i prijateljske traume su me dotukle. Ili ćeš se trgnuti i spasiti ili će te svi poklopiti. Padala sam i ustajala sama”.

Foto: Voyo

Čak je i kandidat Mario, dirnut pričom, rekao kroz suze: “Nisam mogao zamisliti da je život nije mazio, a krije takav osmijeh. Svaka joj čast.”

Foto: Rtl

Pogledajte cijelu priču odmah na VOYO. 

