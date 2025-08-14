Kandidati se ulijenili pred finale: ‘Ja bar iskreno kažem da mi se ne da raditi’

Pretposljednji je tjedan na imanju, a kandidati na “Farmi”, umjesto da potegnu sada najviše – ne ustaju od stola. Ili je i to dio taktike. Vođa teško pronalazi način da motivira natjecatelje. Dvoje ih sigurno ulazi u finalni tjedan, no drugi još nisu osigurani od ispadanja pred sam kraj. I upravo je to u fokusu – glasanje za dueliste I razrada završnog plana. Posao na “Farmi” je pao u neki sporedni plan.

Kandidati na “Farmi” bi mogli iznenaditi domaćina Marinka ako nastave u istom tonu

“Ne razumijem zašto nas maltretiraš”, komentira Mario pokušaje vođe da ih motivira na rad na tjednom zadatku. “Imamo dvije opcije. Možemo sve riješiti ili sve ostaviti”, kaže Darko. “Ili treću opciju – sve zapaliti”, nadovezuje se Rebecca. “Lakše bi bilo ponovno sve sagraditi, nego natjerati ljude sad da rade”, žali se vođa obitelji. “Teško da ćemo išta danas napraviti”, kaže i Ivan, jer svi na imanju očekuju dolazak voditeljice Nikoline. “Idemo, idemo raditi. Ali, svi sjede”, komentira i Anđa. “Tko je za da idemo svi to riješiti?”, ne odustaje vođa. No, nijedna ruka nije u zraku.

