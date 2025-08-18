Povratnici dobili veliki zadatak pa se posvađali: 'Ne znam koliko je fer da odlučuju o nama'

Nakon još jedne napete borbe u areni gledatelji su doznali imena i posljednjeg finalista. Ostalo je šestero najboljih, a ta ih je pozicija dodatno ujedinila. No idilu zadnjeg tjedna na imanju remete im tzv. povratnici, koji su stigli na imanje i imat će presudnu ulogu u daljnjem natjecanju, no nitko još ne zna o čemu će točno odlučivati pa finalisti razbijaju glavu teorijama zavjere.

Finalisti i povratnici na imanju žive odvojeno, a komunikacija je sve samo ne topla i iskrena, barem kod većine. Novo jutro u kući počelo je komentiranjem povratnika uz jutarnju kavu. Svatko je imao svog favorita za pobjedu među finalistima, no mišljenja su bila podijeljena. Finaliste je zanimalo kako će to njihovu sudbinu krojiti povratnici. Jednu damu svi su oni živcirali i nije bila impresionirana jer s njima nije bila u najboljim odnosima. „Imat ću ih na oku, nisam sigurna što smjeraju“, kazala je. „Ne znam koliko je baš fer da odlučuju o nama finalistima“, smatrao je i Mario.

Foto: RTL

Nije trebalo dugo da se finalisti rasprše po imanju i od povratnika pokušaju doznati koja je to njihova uloga i tko je ugrožen, no pridošlice također nisu točno još znale što im je činiti u ovom finalnom tjednu. Na imanje stiže mentor Marinko s novim, i to posljednjim tjednim zadatkom koji će odrađivati samo finalisti, koji se ipak nadaju dodatnoj pomoći.

Foto: RTL

Povratnici su na kraju dana primili pismo u kojem su dobili svoj prvi važan zadatak, a odluka neće biti nimalo laka. „Eto problema, nitko se ni s kim neće složiti“, kazat će, a to će se i pokazati istinitim jer neće trebati dugo da nastane velika rasprava u kojoj svatko vuče na svoju stranu.

Foto: RTL

Tko su povratnici i što ih muči, provjerite na platformi Voyo! "Farmu" možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Dok napetosti rastu farmeri su sve nesigurniji, a Marinko pritom uživa u hladetini