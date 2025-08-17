Povratnici protiv finalista: Šestero najboljih ne zna što ih očekuje u završnom tjednu

Ostalo je samo šestero finalista na "Farmi" koje čeka borba za glavnu nagradu, a emocije su na vrhuncu.

Misteriozni povratnici stigli su na imanje i dobili brojne pogodnosti. Finalisti se drže odvojeno od njih, a nova faza igre unosi tjeskobu jer ne znaju što ih očekuje. Komunikacija među dva tabora svedena je na minimum, no ne bez igrica – svatko pokušava doznati dragocjene informacije. Tenzije rastu, što otežava suradnju. Svi se pripremaju za završne dvoboje koji će testirati njihovu izdržljivost i strategiju.

Foto: RTL

