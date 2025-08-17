Romantična strana RTL-ove emisije: Tko su simpatije i parovi ove sezone?

Iako život na farmi uključuje teške zadatke i strategije, ponekad se među natjecateljima pojave i romantični trenuci. Na imanju su se već stvorile posebne veze, osmijesi i simpatije koje su zabavile i gledatelje i same kandidate.

Posebno su u centru pažnje Iman i David, koji su priznali svoje osjećaje jedno prema drugom. Iman kaže da se uz Davida osjeća smireno, kao da ga poznaje cijeli život, dok je David priznao da mu je Iman najveća motivacija u igri. Njihova međusobna podrška dirnula je i farmere i publiku.

S druge strane, Darko i Jelena unose dozu humora. Iako su njihovi zajednički trenuci više šala nego stvarna romansa, osmijesi i pogledi između njih potiču pitanja – postoji li tu ipak nešto više od prijateljstva?

Tu je i Manuela, koja je osvojila srca trgovca Hamdije svojim šarmom i vrckastim ponašanjem. Hamdija priznaje da mu je ona simpatična, a Manuela se pohvalila da joj je plan uspio.

Romantika i simpatije na farmi pokazuju da, i dok se bore za pobjedu, natjecatelji ostaju ljudi kojima su bliskost i emocije jednako važni kao nagrada.

