Treneri se nastavljaju prepucavati u novoj epizodi reality showa 'Fight of Nations: Put do pobjede': „Ti si sam sebi na prvom mjestu“

Peta epizoda borilačkog realityja Fight of Nations ™: Put do pobjede bit će u znaku nadolazećeg sukoba u kavezu između Nejca Ruprehta i Veljka Aleksića. Iako će mladi borci tjedan započeti neuobičajenim izazovom, u kojem ovog puta moraju koristiti ruke vrlo pažljivo, kraj tjedna donijet će velike napetosti, koje će dodatno pojačati i sukob trenera - Jokera i Slo Rockyja.

Foto: Rtl.hr

Dvojica trenera teško će pronalaziti zajednički jezik, kao što je to slučaj i u kavezu, tako i u villi realityja Fight of Nations ™: Put do pobjede. U prošloj smo epizodi gledali kako je Slo Rocky tražio promjenu parova u borilačkom kavezu, na što je Joker nevoljko pristao, jer mu smeta što Fabjan stalno radi promjene. Ilić ne skriva ni to da o Fabjanu kao treneru nema dobro mišljenje: „Nula si pedagog, samo je tvoja guzica bitna,“ reći će Joker i dodati: „Ti si sebi na prvom mjestu. Nismo na istoj valnoj duljini uopće, ja sam za tebe elokventan i inteligentan!”

Foto: Rtl.hr

Ipak, Slo Rocky ima plan – cilj mu je da Jokerov tim podcijeni njegovog borca, Nejca Ruprehta, kako bi ih on svojim nastupom u kavezu iznenadio. Iako je Slo Rocky uvjeren da će Jokerov tim nasjesti na ovu varku, Joker i njegov borac Veljko Aleksić bit će u potpunosti koncentrirani na borbu i fokusirani na pobjedu!

Foto: Rtl.hr

Nove avanture mladih boraca i napete borbe pogledajte u novoj epizodi reality showa Fight of Nations ™: Put do pobjede – od ponoći na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Totalna eskalacija prosvjeda: Lete jaja, dimne bombe, žestoki sukobi prosvjednika i policije