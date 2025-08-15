Evo kad i gdje gledati jedan od najluđih MMA trenutaka ikad

Ove subote točno u ponoć na platformu VOYO stiže nova peta epizoda druge sezone hit reality-showa Fight of Nations™: Put do pobjede. Nakon što je gledatelje u prošloj epizodi oduševila pojava Mirka 'Cro Copa' Filipovića u kući, uzbuđenja svakako neće nedostajati ni u novoj epizodi u kojoj je ponovno zaiskrilo između trenera Aleksandra 'Jokera' Ilića i Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana.

U videu se mogu vidjeti njih dvojica u novoj prepirci, a ponovno su pale teške riječi i pokoja psovka. Tako je Ilić poručio slovenskom borcu: "Nije sve u životu lova, to je ono što tvoj seljački mozak ne može razumijeti. Ja ću baciti ručnik tvom momku...", potom je prstom pokazao na jednog od članova Rockyjevog tima i rekao: "Ja da sam na njegovom mjestu, okrenuo bih se i otišao kući."

