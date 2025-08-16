Ova borba na FNC 24 podijelit će Zagreb! Evo što stoji iza nje i kakva se priča valja

FNC promocija prije nekoliko je dana potvrdila putem svog Instagrama novu promjenu koja će zapaliti grad Zagreb. Fran Luka Đurić (5-2, 21. godina) borit će se protiv Stipe Brčića (11-6) na FNC 24 u Areni Zagreb 6. rujna. Brčić je uletio umjesto Leonarda Gomesa. Ova zamjena donijela je priču koja će dodatno zapaliti atmosferu u najvećoj hrvatskoj dvorani. Umjesto dugo čekanog revanša, gledat ćemo pravi zagrebački okršaj – sraz mladosti i iskustva, istoka i zapada grada.

Ovom promjenom, priča o međunarodnoj osveti transformirala se u lokalni derbi. Đurić, član slavnog American Top Teama, dolazi iz Trnave u Dubravi, srca istočnog dijela grada. S druge strane, Brčić trenira u Mangetsu Gymu na zapadu Zagreba. Njihov sudar u kavezu tako postaje simboličan "okršaj istoka i zapada Zagreba", dodajući borbi novu dimenziju lokalnog ponosa i rivalstva.

Propala prilika za osvetom

Đuriću je tako otpala mogućnost za osvetu. Bio je to meč s velikim osobnim ulogom za mladog Zagrepčanina, prilika da ispravi pogrešku iz prošlosti i poraz od prije tri godine protiv Portugalca Gomesa, te da pokaže koliko je napredovao. Jer, tada kad je na FNC 8 eventu izgubio od Gomesa, imao je samo 18 godina i njegova profesionalna karijera tek je počinjala.

Gomes je bio primoran otkazati nastup zbog ozljede, ostavivši organizatore iz Fight Nation Championshipa u potrazi za novim rješenjem, a Stipe Brčić je borac koji je prihvatio meč samo tri tjedna prije održavanja priredbe. Borilačka sudbina je htjela da se Stipe i Fran nađu u kavezu.

Sudar generacija

Ovaj meč u bantam kategoriji (do 61 kilograma) savršen je primjer klasičnog narativa "mladost protiv iskustva", a ulozi su ogromni za oba borca.

Fran Luka Đurić (5-2) s pravom nosi epitet "najvećeg hrvatskog MMA talenta". Nakon prelaska iz Ban teama u ATT kod Dražena Forgača Forgija, njegova karijera je u strelovitom usponu.

U nizu je od tri uzastopne pobjede, a posljednji je put nastupio upravo u Areni Zagreb prošle godine, gdje je dominantnom izvedbom sudačkom odlukom svladao Srbina Vojislava Simičića. Pobjeda protiv borca kalibra Stipe Brčića bila bi kruna njegovog dosadašnjeg rada i definitivna potvrda da pripada samom vrhu kategorije.

Štoviše, pobjeda bi ga, prema očekivanjima, gurnula na poziciju prvog izazivača za pojas bantam kategorije, koji trenutno drži srpski borac Miljan Zdravković. Za Đurića, ovo je više od borbe; ovo je ključni korak prema ostvarenju šampionskih ambicija.

Posljednja prilika za Brčića

S druge strane kaveza stajat će Stipe "Checkmate" Brčić, čovjek čija karijera predstavlja put iskušenja i upornosti. Svojedobno je smatran najboljim hrvatskim borcem lakših kategorija, a nastupima u prestižnoj engleskoj promociji Cage Warriors bio je na korak do ostvarenja sna svakog borca – ugovora s UFC-om. Iako se to nije dogodilo, Brčić je ostavio dubok trag na regionalnoj sceni.

Međutim, iskusni 32-godišnjak trenutno prolazi kroz najteže razdoblje karijere. U nizu je od tri poraza, a posljednji je bio posebno bolan. Na FNC Knockout priredbi u Medulinu u svibnju, Brčić je dominirao protiv Nikole Đurđeva i imao pobjedu u džepu, da bi ga protivnik uhvatio u rijetko viđen "buggy choke" i prisilio na predaju samo 14 sekundi prije kraja meča. Borba protiv Đurića za njega je prilika za iskupljenje. Pobjedom nad nadolazećom zvijezdom ne samo da bi prekinuo crni niz, već bi svima pokazao da ga se nikada ne smije otpisati.

Nova razina uzbuđenja

Iako je došlo do promjene, meč Đurić vs. Brčić dodao je novu razinu uzbuđenja već ionako impresivnom popisu borbi za FNC 24. Podsjetimo, glavna borba večeri bit će okršaj za titulu teške kategorije između Ivana Vitasovića i Darka Stošića, dok će u sunaslovnoj borbi snage odmjeriti Aleksandar "Joker" Ilić i Mario Žgela. Meč Ilića i Žgele bit će, u biti, finale Fight of Nations™: Put do pobjede reality showa, samo umjesto Mirana Fabjana koji je otpao zbog ozljede, uletio je Mario Žgela.

Za Frana Luku Đurića i Stipu Brčića, 6. rujna bit će noć istine. Hoće li mladost i talent nastaviti nezaustavljiv pohod prema vrhu ili će iskustvo i srce veterana prirediti iznenađenje i ispisati jednu od najvećih priča o povratku? Odgovor ćemo dobiti u kavezu Arene Zagreb, a cijeli događaj bit će moguće pratiti uživo putem platforme VOYO.

