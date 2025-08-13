Mirko Filipović otkrio veliku tajnu: 'Da mi to netko na ulici napravi...'

Fight of Nations™: Put do pobjede reality show, koji se emitira na platformi VOYO, došao je do 4. epizode u kojoj je gost Mirko Filipović. Navedena epizoda FON™-a izazvala je veliki interes javnosti, a u njoj Mirko otkriva tajnu svog znanja, trikove te prvi put neke stvari iz karijere.

Mirko Filipović: Što giljotina, kakva giljotina, pa samo te vratom dignem i sam izađeš van iz nje. I da je negdje frka na ulici, da mi to netko napravi, samo bih ga popravio i rekao - gospodine, ispričavam se.

Cro Cop demonstrira mladim borcima iz timova Mirana Fabjana i Aleksandra Ilića Jokera razne poteze, pokazuje zašto je jačanje vrata iznimno bitan segment u pripremi i treninzima. Miran Fabjan je ostao zatečen snagom Mirka Filipovića.

"Strašno! Kakva je to snaga, stisak i sve... Mirko je institucija, Mirko je životinja", govori Miran Fabjan.

Mirko mladim borcima, naposljetku i Iliću i Fabjanu, objašnjava da, kad te netko primi u giljotinu, da postoji trik kako se izvući iz te problematične situacije.

"Što giljotina, kakva giljotina, pa samo te vratom dignem i sam izađeš van iz nje. I da je negdje frka na ulici, da mi to netko napravi, samo bih ga popravio i rekao - gospodine, ispričavam se. Ali, to morate osjetiti", rekao je Mirko.

Joker navodi:

"Vjerojatno se svi trebamo zapitati koje smo mi zapravo žene u ovom sportu u odnosu na Mirka koji komotno može otac da mi bude, a da je u 10 puta boljoj kondiciji od mene, da je snažniji, kondicijski spremniji."