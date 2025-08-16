Žestok obračun dvije legende MMA-ja: 'Krenula menstruacija, opet prijetiš'

Reality show Fight of Nations™: Put do pobjede stigao je do svoje pete epizode i sve je napetije u kući, a tenzije rastu i među dva trenera koja su opet ušla u verbalni obračun.

Aleksandar Joker Ilić imao je primjedbe na Slo Rockyjeve taktike, spočitavao mu je kako stalno mora biti u centru pažnje i kako sve mora biti po njegovom, u suprotnom prijeti izlaskom iz šoua. Fabjan nije ostao dužan na te opaske, rekao je kako Ilić plače u ringu i kako po podcastima blati druge borce.

Reality show Fight of Nations™: Put do pobjede

"Hoćeš prijetiti treći put izlaskom iz realityja? Krenula je menstruacija, krenula je menstruacija, mora novi borac, mora Slo Rocky pobijediti", govorio je Ilić dok mu je Fabjan uzvratio s ironičnim "Jedini čovjek koji je skoro umro u borbi - Aleksandar Ilić", častili su se treneri dok su borci mirno gledali.

Verbalni okršaj dugo je trajao

