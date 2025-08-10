Cro cop dijelio lekcije mladim borcima: Ovo će pamtiti cijeli život

Najveći hrvatski MMA borac u povijesti Mirko 'Cro cop' Filipović bio je poseban gost četvrte epizode reallity showa Fight of Nations™: Put do pobjede koji možete gledati na platformi Voyo.

U showu, podsjetimo, osam boraca iz regije natjecat će se za profesionalni ugovor s FNC-om u vrijednosti od deset tisuća eura. Mlade nade regionalnog MMA-a podijeljene su u dva tima, a treniraju ih najveće zvijezde regionalnog MMA, Aleksandar 'Joker' Ilić i Miran 'Slo Rocky' Fabjan.

Mirko je stigao u kuću i borcima podijelio najvažniji savjet - da ne kopiraju nikoga, ostanu vjernu sebi i da naporno rade.

