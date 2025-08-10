LEGENDA /

Cro cop dijelio lekcije mladim borcima: Ovo će pamtiti cijeli život

Cro cop dijelio lekcije mladim borcima: Ovo će pamtiti cijeli život
Foto: Voyo

Svi su slušali, a Mirko je nesebično dijelio svoje znanje

10.8.2025.
11:12
SPORTSKI.NET
Voyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najveći hrvatski MMA borac u povijesti Mirko 'Cro cop' Filipović bio je poseban gost četvrte epizode reallity showa Fight of Nations™: Put do pobjede koji možete gledati na platformi Voyo.

U showu, podsjetimo, osam boraca iz regije natjecat će se za profesionalni ugovor s FNC-om u vrijednosti od deset tisuća eura. Mlade nade regionalnog MMA-a podijeljene su u dva tima, a treniraju ih najveće zvijezde regionalnog MMA, Aleksandar 'Joker' Ilić i Miran 'Slo Rocky' Fabjan.

Reallity show Fight of Nations™: Put do pobjede gledajte na Voyo

Mirko je stigao u kuću i borcima podijelio najvažniji savjet - da ne kopiraju nikoga, ostanu vjernu sebi i da naporno rade.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Voyo BiH (@voyo.ba)

Reallity show Fight of Nations™: Put do pobjede gledajte na Voyo

POGLEDAJTE VIDEO: Kakav nokaut na samom kraju borbe za prestižnu titulu: O ovome će se još dugo pričati

Mirko Crocop FilipovićMiran FabjanAleksandar IlicFight Of Nations™ - Put Do Pobjede
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LEGENDA /
Cro cop dijelio lekcije mladim borcima: Ovo će pamtiti cijeli život