I on je uspavao suparnika Cro Copovim zaštitnim znakom! Koji nokaut vam je bolji?

Luda borilačka noć na platformi VOYO donijela je dva brutalna high kicka u stilu naše legende - Mirka Cro Cop Filipovića. Dakle, na PFL Afrika 2 eventu u Johannesburgu Sankara je u prvoj rundi poslao na spavanje Yembu, a 8769 kilometara dalje u Varšavi i skoro 4 sata kasnije, u glavnoj borbi večeri KSW 109 eventa između Paczuskija i obranio svoj interim pojas prvaka srednje divizije.

Inače, dvorana ATM Studio ugostila je XTB KSW 109, priredbu koja je kulminirala borbom za privremeni pojas prvaka u srednjoj kategoriji i koja je u subotu bila epicentrom slobodne borbe. Domaći heroj Radosław Paczuski tražio je krunu karijere pred svojim navijačima, no Piotr "Qbear" Kuberski imao je druge planove. Brutalnim nokautom u trećoj rundi, Kuberski je obranio svoj naslov, potvrdio status jednog od najopasnijih boraca u Europi i ostavio domaću publiku u šoku.

San o zlatu pred domaćom publikom

Za Radosława Paczuskog, ova borba bila je više od napada na titulu; bio je to vrhunac petnaestogodišnjeg putovanja kroz borilačke sportove. Bivši proslavljeni kickboksač, s preko 100 amaterskih i desecima profesionalnih mečeva, ušao je u kavez na krilima niza od tri uzastopne pobjede. Njegov put u KSW-u obilježili su atraktivni nastupi, uključujući i spektakularni nokaut protiv Laïda Zerhounija koji se i danas pamti.

Cijela priča imala je i duboku osobnu notu. Uz njega je, kao i uvijek, stajao njegov stariji brat i glavni trener, Kamil Paczuski. Njihov klub, Uniq Fight Club, nikada nije imao KSW prvaka, a pobjeda u Varšavi trebala je ispisati povijest.

"Krvarili smo za ovo. Žrtvovali smo sve," izjavio je Kamil uoči borbe, naglašavajući koliki je ulog bio na stolu. Nažalost po njih, s druge strane kaveza stajao je nemilosrdni prvak.

Kuberski prekinuo snove brutalnim high kickom

Iako je Paczuski pružio snažan otpor u prve dvije runde, Piotr Kuberski (17-1) je strpljivo gradio svoj put do pobjede. Poznat po razornoj snazi udaraca, Kuberski je čekao svoju priliku i dočekao je u trećoj rundi. Na isteku prve minute, pogodio je savršen visoki udarac nogom (high-kick) koji je Paczuskog na mjestu poslao u nesvijest. Sudac je bez razmišljanja prekinuo borbu, a Kuberski je proslavio još jednu dominantnu pobjedu.

Ovom pobjedom, četrnaestom nokautom u karijeri, Kuberski je ne samo obranio privremeni pojas, već je i poslao jasnu poruku ostatku kategorije. Njegov niz pobjeda prekidom u KSW-u nastavlja se, učvršćujući ga kao dominantnu silu i borca kojeg svi žele izbjeći.

Uzbuđenja nije nedostajalo

Glavna borba večeri okrunila je program koji je od početka nudio vrhunsku akciju. U sunaslovnoj borbi, također u srednjoj kategoriji, iskusni Poljak Michał Michalski jednoglasnom odlukom sudaca svladao je hrvatskog borca Andija Vrtačića, prekinuvši tako Andijev put prema vrhu.

Ostatak programa također je donio sjajne mečeve. Ewelina Woźniak upisala je važnu pobjedu protiv Monike Kučinić, dok je Daniel Skibiński gušenjem u drugoj rundi pobijedio Oskara Szczepaniaka. Uvodne borbe, koje su bile dostupne besplatno na YouTube kanalu promocije, predstavile su neke nove nade europske scene.

KSW 109 ispunio je sva očekivanja, a međunarodni fanovi mogli su pratiti cijeli događaj putem platforme KSWTV.com. Varšavska priredba ostat će zapamćena po brutalnom nokautu kojim je Piotr Kuberski potvrdio svoju vladavinu, ostavivši iza sebe tišinu i slomljena srca domaćih navijača.

