BOŽE DRAGI /

Najbrutalniji nokaut godine! Ušao je u kavez, zaledio suparnika u stilu Cro Copa i šokirao svijet

Sankara je pokazao kako razoran i brz high kick ima. PFL Afrika 2 upravo je u tijeku, a ovaj sjajni event možete gledati na platformi VOYO

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
9.8.2025.
19:21
Sankara je u subotu oduševio borilački svijet nokautom na PFL Afrika 2 Johannesburgu. U prvoj je rundi brutalno high kickom, u stilu Mirka Filipovića, nokautirao Yembu. Sankara si se put prema nokautu života otvorio jednim lijevim low kickom, nakon čega je Yemba prilično naivno desnom rukom pokušao uhvatiti nogu, a onda se to dogodilo - sijevnula je brza, ubojita, čudesna lijevica koja je odsjela u glavu Yembu. Yemba se odmah ugasio, zaledio, pao kao pokošen. Jako brzo je plasirao high - kick Sankara, čudo kako je to sijevnulo, poput haubice. 

PFL Afrika 2 prirebu, koja se dosad pokazala kao fantastična, upravo možete gledati na platformi VOYO. 

