Najbrutalniji nokaut godine! Ušao je u kavez, zaledio suparnika u stilu Cro Copa i šokirao svijet

Sankara je u subotu oduševio borilački svijet nokautom na PFL Afrika 2 u Johannesburgu. U prvoj je rundi brutalno high kickom, u stilu Mirka Filipovića, nokautirao Yembu. Sankara si se put prema nokautu života otvorio jednim lijevim low kickom, nakon čega je Yemba prilično naivno desnom rukom pokušao uhvatiti nogu, a onda se to dogodilo - sijevnula je brza, ubojita, čudesna lijevica koja je odsjela u glavu Yembu. Yemba se odmah ugasio, zaledio, pao kao pokošen. Jako brzo je plasirao high - kick Sankara, čudo kako je to sijevnulo, poput haubice.

