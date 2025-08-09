Naletio mu kao budali šamar i pao kao pokošen! Vilica mu umalo završila u publici

Dwight Joseph doslovno je, u pravom smislu te riječi, razvalio koljenom svog suparnika Wilkera Nsamua u drugoj rundi na PFL-u Afrika 2 eventu u Johannesburgu u subotu. I to je napravio baš majstorski, atraktivno, tri sekunde prije kraja druge runde.

Nsamo je zaspao već u zraku. Nsamo je krenuo primiti Josepha oko struka i, pretpostavljamo, ili ga pritisnuti uz ogradu ili ga baciti na tlo, ali osujetio je paklenu namjeru Joseph i fantastično koljenom uspavao Nsamua.

Bila je ovo tek peta pobjeda nokautom za Dwighta Josepha u karijeri.

