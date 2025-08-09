LAKU NOĆ, SVIRAČI /

Naletio mu kao budali šamar i pao kao pokošen! Vilica mu umalo završila u publici

PFL 2 Afrika event upravo možete gledati na platformi VOYO. Nećete požaliti, svašta se događa

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
9.8.2025.
20:22
Dwight Joseph doslovno je, u pravom smislu te riječi, razvalio koljenom svog suparnika Wilkera Nsamua u drugoj rundi na PFL-u Afrika 2 eventu u Johannesburgu u subotu. I to je napravio baš majstorski, atraktivno, tri sekunde prije kraja druge runde. 

Nsamo je zaspao već u zraku. Nsamo je krenuo primiti Josepha oko struka i, pretpostavljamo, ili ga pritisnuti uz ogradu ili ga baciti na tlo, ali osujetio je paklenu namjeru Joseph i fantastično koljenom uspavao Nsamua.

Nsamo je zaspao već u zraku. Nsamo je krenuo primiti Josepha oko struka i, pretpostavljamo, ili ga pritisnuti uz ogradu ili ga baciti na tlo, ali osujetio je paklenu namjeru Joseph i fantastično koljenom uspavao Nsamua. Bila je ovo tek peta pobjeda nokautom za Dwighta Josepha u karijeri. 

PFL Afrika 2 priredbu, koja se dosad pokazala kao fantastična, upravo možete gledati na platformi VOYO. 

PflNokautMmaVoyo
