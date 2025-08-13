FNC 24 /

Neočekivana promjena za borilački spektakl u zagrebačkoj Areni: Đurić dobio novog protivnika

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Promjena na fight cardu za FNC 24 u zagrebačkoj Areni

13.8.2025.
15:27
SPORTSKI.NET
Sanjin Strukic/pixsell
Dogodila se promjena na fight cardu za FNC 24 koji će se 6. rujna održati u zagrebačkoj Areni - zbog ozljede je otpao Leandro Gomes, a umjesto njega uskače Stipe Brčić koji bi se trebao boriti s Franom Lukom Đurićem u bantam kategoriji.

FNC 24 6. rujna iz Arene Zagreb gledajte UŽIVO na platformi VOYO.

U glavnoj borbi 6. rujna u kavez će ući Ivan Vitasović i Darko Stošić, a u sunaslovnom mreču snage će odmjeriti Aleksandar Iilić i Mario Žgela.

Cijeli fight card poglewdajte OVDJE.

FNC 24 6. rujna iz Arene Zagreb gledajte UŽIVO na VOYO.

​POGLEDAJTE VIDEO: Andi Vrtačić, unatoč porazu u jednom od najvažnijih mečeva života, ostao gospodin

Fnc
