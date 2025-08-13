FNC 24 /
Neočekivana promjena za borilački spektakl u zagrebačkoj Areni: Đurić dobio novog protivnika
Promjena na fight cardu za FNC 24 u zagrebačkoj Areni
13.8.2025.
15:27
Sanjin Strukic/pixsell
Dogodila se promjena na fight cardu za FNC 24 koji će se 6. rujna održati u zagrebačkoj Areni - zbog ozljede je otpao Leandro Gomes, a umjesto njega uskače Stipe Brčić koji bi se trebao boriti s Franom Lukom Đurićem u bantam kategoriji.
FNC 24 6. rujna iz Arene Zagreb gledajte UŽIVO na platformi VOYO.
U glavnoj borbi 6. rujna u kavez će ući Ivan Vitasović i Darko Stošić, a u sunaslovnom mreču snage će odmjeriti Aleksandar Iilić i Mario Žgela.
Cijeli fight card poglewdajte OVDJE.
FNC 24 6. rujna iz Arene Zagreb gledajte UŽIVO na VOYO.
POGLEDAJTE VIDEO: Andi Vrtačić, unatoč porazu u jednom od najvažnijih mečeva života, ostao gospodin
Pročitaj i ovo
najčitanije
FARMA /
Finale se bliži: Kome će se planovi opasno poremetiti?
FNC 24 /
Neočekivana promjena za borilački spektakl u zagrebačkoj Areni: Đurić dobio novog protivnika
PLANETARNA SLAVA /
Na kanalima RTL-a gledamo najbolju britansku humorističnu seriju: 'Mućke' su nenadmašne i nakon 40 godina!
Vijesti /
Benzin, dizel, autoplin… Objavili cijene goriva, evo gdje su najjeftinije litre!
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NEVJEROJATNA RAČUNICA /
Drama zbog zatvorenika teškog 300 kg: Građane mjesečno košta 55 tisuća eura
DRAMA /
Gianlugi Donnarumma dogovorio sve s novim klubom, PSG minira transfer?
ŠTO SE DEŠAVA? /
Sancho srušio internet: Pogledajte objavu koja ima 5,3 milijuna komentara i među pet najkomentiranijih je u povijesti
NIŠTA OD HAMBURGA? /
Veliki zaokret u budućnosti Luke Vuškovića: Večeras debitira za Tottenham?
Još iz rubrike
FNC 24 /
Neočekivana promjena za borilački spektakl u zagrebačkoj Areni: Đurić dobio novog protivnika