Neočekivana promjena za borilački spektakl u zagrebačkoj Areni: Đurić dobio novog protivnika

Dogodila se promjena na fight cardu za FNC 24 koji će se 6. rujna održati u zagrebačkoj Areni - zbog ozljede je otpao Leandro Gomes, a umjesto njega uskače Stipe Brčić koji bi se trebao boriti s Franom Lukom Đurićem u bantam kategoriji.

FNC 24 6. rujna iz Arene Zagreb gledajte UŽIVO na platformi VOYO.

U glavnoj borbi 6. rujna u kavez će ući Ivan Vitasović i Darko Stošić, a u sunaslovnom mreču snage će odmjeriti Aleksandar Iilić i Mario Žgela.

Cijeli fight card poglewdajte OVDJE.

FNC 24 6. rujna iz Arene Zagreb gledajte UŽIVO na VOYO.

​POGLEDAJTE VIDEO: Andi Vrtačić, unatoč porazu u jednom od najvažnijih mečeva života, ostao gospodin