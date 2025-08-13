Treneri nikako da smire strasti, Ilić poručio Fabjanu: 'Tvoj seljački mozak to ne razumije'

Ovog petka u ponoć na platformu Voyo stiže peta epizoda druge sezone hit reality-showa Fight of Nations™: Put do pobjede. Kao ni u svakoj dosadašnjoj, ni u ovoj epizodi neće nedostajati uzbuđenja, a sudeći po najavnom videu, za njih su ponovno zaduženi treneri Miran 'Slo Rocky' Fabjan i Aleksandar 'Joker' Ilić.

U videu se mogu vidjeti njih dvojica u novoj prepirci, a ponovno su pale teške riječi i pokoja psovka. Tako je Ilić poručio slovenskom borcu: "Nije sve u životu lova, to je ono što tvoj seljački mozak ne može razumijeti. Ja ću baciti ručnik tvom momku...", potom je prstom pokazao na jednog od članova Rockyjevog tima i rekao: "Ja da sam na njegovom mjestu, okrenuo bih se i otišao kući."

Kako mu je Fabjan odgovorio u videu se ne vidi pa ćete zato morati pogledati novu epizodu kako biste saznali odgovor. Petu epizodu gledajte premijerno na platformi Voyo ovog petka, a dotad se možete podsjetiti svake od prve četiri epizode.

