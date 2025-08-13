Uskrsnuće zaboravljenog talenta! Nakon desetljeća opet u kavezu u meču koji će zatresti regiju

Saša Drobac, nakon gotovo puno desetljeće otkako je posljednji put navukao MMA rukavice za profesionalni meč, vraća se borbama. Mnogi su ga otpisali, vjerujući da je njegova karijera završena priča, poglavlje zatvoreno porazom od tada nadolazeće zvijezde Roberta Soldića u listopadu 2015. godine. No, vatra koja ga je nekoć činila jednim od najatraktivnijih boraca nikada se nije ugasila.

Povratak Saše Drobca više je od običnog meča. To je priča o ustrajnosti, neugasivoj strasti i iskupljenju.

Sada, s 31 godinom, Drobac se vraća i spreman je za veliki meč. Njegov povratak zakazan je za 20. prosinca na FNC 26 priredbi u Podgorici, gdje će u kavezu odmjeriti snage s iskusnim crnogorskim borcem Savom Lazićem. Ovo nije samo borba, ovo je uskrsnuće jedne karijere i odgovor na pitanje koje godinama tinja u mislima fanova - što je moglo biti?

Od neospornog talenta do naglog povlačenja

Za one koji su pratili regionalnu scenu prije desetak godina, ime Saše Drobca sinonim je za beskompromisnu borbu i čistu atraktivnost. Svoj profesionalni put gradio je kroz pet mečeva, upisavši tri pobjede i dva poraza, no statistika ne priča cijelu priču. Drobac je bio borac ratobornog i neustrašivog duha, uvijek spreman upustiti se u otvoreni "rat" u kavezu, što mu je donijelo vojsku poklonika.

Njegov okršaj iz 2014. godine protiv Tadije Majića na FFC Futures 5 priredbi u Opatiji i danas se spominje kao jedan od najboljih mečeva ikad održanih na ovim prostorima, demonstracija tehničke potkovanosti i nevjerojatne srčanosti koja je rezultirala njegovom pobjedom tehničkim nokautom.

Čak i u porazima, Drobac je pokazivao izniman karakter. Nakon poraza od Zdravka Dukića u četvrtfinalu tadašnje MMA lige, slomljene šake i prsta, obratio se fanovima porukom koja savršeno oslikava njegov mentalitet: "Nikad poraz, samo lekcija. Ovo mi je bila škola koju neću dugo zaboraviti... Idem dalje i vratit ću se opet dizat publiku na noge." Upravo je to obećanje sada, godinama kasnije, na putu da ispuni. Njegov posljednji profesionalni meč bio je protiv tada 20-godišnjeg Roberta Soldića, borca koji će kasnije postati jedan od najboljih na svijetu. Iako je izgubio jednoglasnom odlukom, Drobac je pružio čvrst otpor i pokazao da pripada samom vrhu scene. A onda je samo nestao.

Godine izvan kaveza

Nakon što je okačio rukavice o klin, Drobac se nije u potpunosti udaljio od sporta. Svoju strast i znanje, skupljeno kroz godine treniranja juda (gdje je nositelj crnog pojasa), hrvanja, boksa i tajlandskog boksa, preusmjerio je na trenerski rad. Postao je jedan od cijenjenih trenera u zagrebačkom American Top Teamu, gdje je svoje iskustvo prenosio na nove generacije boraca, vodeći ih na amaterskim i profesionalnim natjecanjima.

Život izvan ringa ispunio je raznolikim interesima koji svjedoče o njegovoj svestranosti – fotografiranje, jedrenje, skijanje i putovanja postali su dio njegove svakodnevice. Činilo se da je pronašao ispunjenje daleko od brutalnosti profesionalnih borbi. Međutim, natjecateljski plamen nikada nije bio ugašen.

Ključan dokaz tome je njegov uspjeh iz 2019. godine, kada je osvojio naslov prvaka Hrvatske u grapplingu u iznimno konkurentnoj kategoriji do 77 kilograma. U finalu je nadjačao Tina Stojanca, dokazavši da je i dalje elitni natjecatelj. Taj uspjeh pokazao je da, iako formalno u mirovini, Drobac nikada nije prestao biti sportaš. Njegova posvećenost očituje se i u detaljnom pristupu treningu, koji uključuje specifične jutarnje rituale, vježbe mobilnosti, stabilizacije i disanja s ciljem prevencije ozljeda – znanje koje sada primjenjuje u pripremama za vlastiti povratak.

Put do povratka: 'Digla se prašina!'

Priča o povratku zakotrljala se gotovo spontano, putem društvenih mreža. Tijekom jedne "Q&A" sesije na Instagramu, čelni čovjek Fight Nation Championshipa, Dražen Forgač, upitan je o mogućnosti borbe između dvojice trenera – Saše Drobca i Save Lazića. Forgačev odgovor bio je kratak i jasan: "Ima, ja sam za to da se taj meč održi na eventu u Podgorici."

To je bilo dovoljno da se pokrene lavina. Drobac je odmah reagirao nizom objava, od kojih je najupečatljivija bila ona s porukom: "Digla se prašina! Vrijeme je za povratak!". Savo Lazić, s druge strane, prihvatio je izazov podijelivši objave i dodavši GIF rukovanja, što je u svijetu društvenih mreža jasna poruka – dogovoreno. Od tog trenutka, Drobac je fanove redovito obavještavao o svom napretku, objavljujući snimke s treninga i tajmer koji odbrojava vrijeme do priredbe. Kulminacija je stigla izravnom porukom protivniku: "Savo Laziću, spremi se i budi najbolji do sada." Izazov je bačen, bez rukavica.

Lazić je favorit, ali...

Na papiru, Savo "Hitman" Lazić ulazi u ovaj meč kao favorit. Crnogorski borac daleko je iskusniji, s 18 profesionalnih mečeva (11 pobjeda, 7 poraza) i nastupima u jakim promocijama poput KSW-a. Također je i znatno aktivniji; posljednji put borio se u studenom 2023. godine. Njegovo iskustvo i kontinuitet daju mu prednost nad borcem koji se vraća nakon gotovo desetogodišnje pauze.

Međutim, MMA je sport u kojem statistika često ne znači ništa. Drobac se ne bi vraćao da ne vjeruje stopostotno u svoju pobjedu. Njegova prednost leži u nepredvidivosti. Lazić se priprema za borca čiji su posljednji mečevi stari gotovo cijelo desetljeće. Drobac je u međuvremenu tehnički i fizički napredovao, postao prvak u grapplingu i kao trener stekao dublje razumijevanje sporta. Njegov stil, koji se uvijek oslanjao na pritisak i traženje prekida, mogao bi biti prevelik zalogaj za Lazića.

FNC 26 priredba, kojom organizacija debitira na crnogorskom tlu, tako će dobiti meč koji nosi ogromnu težinu. Mnogi očekuju da će glavna zvijezda večeri biti domaći borac Miloš Janičić, no okršaj Drobca i Lazića ima potencijal ukrasti show.

U konačnici, povratak Saše Drobca više je od običnog meča. To je priča o ustrajnosti, neugasivoj strasti i iskupljenju. Ljubitelji borilačkih sportova u regiji s nestrpljenjem iščekuju 20. prosinca kako bi vidjeli može li zaboravljeni talent ponovno "dizati publiku na noge". Odgovor nas čeka u kavezu u Podgorici.

