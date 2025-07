Saša Drobac o novoj sezoni FON™- a: 'Treneri su potpuno različiti, a ovo mi je bio najveći izazov'

Druga sezona Fight of Nations™- Put do pobjede stiže na velika vrata VOYO-a. Prva epizoda nove sezone FON™-a na rasporedu je 19. srpnja na platformi VOYO. U glavnim ulogama su Mirjan Slo Rocky Fabjan i Alexandar Joker Ilić kao dva trenera i obojica rade punom parom kako bi bili spremni za okršaj u Zagrebu na novom FNC-ovom eventu.

Na FNC-u 24 održat će se i finale spomenutog realityja te je to treća potvrđena borba na priredbi. Ususret zanimljivom ljetnom asortimanu za MMA fanove, javili smo se Saši Dropcu, jednom od trenera u novoj sezoni Fight of Nations™- Put do pobjede reality showa.

Drugu sezonu 'Fight of Nations™: Put do pobjede' pratite na platformi VOYO od 19. srpnja!

Upitali smo Sašu, koji radi kao trener u zagrebačkom ATT-u, koja je bila njegova uloga u showu.

"Ja sam pomoćni trener, pazio sam na borce u kući, živio s njima. Održavao sam red i pazio da imaju sve što im treba. Imao sam i posao iza kamere, surađivao sam s produkcijom, a bio i snimatelj s unutarnjom kamerom. Prvenstveno sam bio pomoćni trener, pomagao sam oko skidanja kila", sažeo nam je sve Drobac pa objasnio što je bilo najizazovnije.

"Meni nije bilo pretjerano teško, borcima sigurno je, oni su imali izazove, a ja sam ih bodrio sa strane. Fizički nisam imao napore, naporno je bilo produkcijski sve odraditi. Najteže je bilo borce pobijediti u ping-pongu, tu smo vodili veliki rat kao i oko toga tko će bolje pripremiti doručak", u šaljivom tonu je objasnio Drobac.

'Fabjan i Ilić su vrlo različiti u svojim pristupima'

Kako su se u trenerskim ulogama snašli Miran Fabjan i Aleksandar Ilić?

"Bilo je zanimljivo, na početku je Fabjanu bilo teško, nije baš bio siguran koliko će znanja moći prenijeti na borce. Poslije se opustio, povezao s ekipom, posebno nakon jednog izazova koji je zbližio ekipu. Joker je od početka držao svoju ekipu, bili su homogeni. Imao je blaži pristup od Rockyja. Vrlo su različiti njih dvojica, i kao treneri i kao borci. Ilić je mirniji, staloženiji, a Rocky ekscentričniji i s više energije, mislim da su oba pristupa odgovarala njihovim ekipama. Dobro su se podijelili da sve bude kako treba. Kao treneri su se maksimalno zalagali za taktiku i odradili su odličan posao", rekao je Saša.

Fabjan i Ilić će ponovno ukrstiti rukavice na FNC-u 24, to je meč koji iščekuje cijela regija.

"Tako je. Njih dvojica će ponovno u zagrebačkoj Areni odmjeriti snage. Rocky je prošlu borbu pobijedio iako je bio uzdrman Ilićevim high-kickom na početku što je i sam priznao. Na kraju ga je završio na atraktivan način, a Ilić se pozivao na to da nije bio fizički spreman, da je imao zdravstvenih problema. Ovaj put je zdrav, posložen i mislim da će ova borba biti drukčija i izjednačenija. Rockyju će trebati više za pobjedu, Ilić će pokazati bolju verziju sebe. Čeka nas zanimljiva borba, gledat će ih i borci iz FON™-a i to će i njima biti zanimljivo i cijeli tim će moći slavit s pobjednikom", rekao nam je Drobac te za kraj poručio.

"Puno toga ćete moći vidjeti u novoj sezoni. Svaka epizoda je zanimljivija od druge, kako bude išlo kraju sve će biti zanimljivije, bilo je tu preokreta i svega, po meni bolja sezona od prve i vjerujem da će gledatelji biti zadovoljni", zaključio je bivši MMA borac, a sada trener.

