Legendarni Mirko Filipović šokirao sve

Foto: Sanjin Strukic/pixsell/

Cro Cop kao da nije s ovog svijeta

12.8.2025.
7:52
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell/
Popularni MMA reality show Fight of Nations™: Put do pobjede stigao je do 4 epizode, a u njoj se pojavljuje, ni manje, ni više, nego legendarni Mirko Cro Cop Filipović.

Reality show Fight of Nations™: Put do pobjede gledajte na Voyo

Mirko je mladim borcima u FON™-u, ali i trenerima timova Aleksandru Iliću Jokeru i Miranu Fabjanu davao savjete, pričao neke stvari iz karijere koje su mu se događale, primjere, a onda je rekao da se malo zagriju, ali da zagriju vrat. Pa su dečki i treneri malo rolali vrat, a Mirko ih je ispravljao. Cro Cop je na Miranu Fabjanu pokazivao neke zahvate, trikove. U jednoj vježbi - demonstraciji, Miran je primio Mirka za vrat, a Mirko ga je dignuo kao od šale.

Foto: Screenshot - Fight Of Nations™: Put Do Pobjede

Miran Fabjan, kao i svi u dvorani ATT u Zagrebu, ostali su impresionirani. 

"Kad me Mirko dignuo u zrak, to je bilo kao da je dignuo pero", kazao je Miran Fabjan koji, prema podacima na web siteu FNC-a, ima 183 cm i 104 kg. 

Mirko Filipović je čudo!

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi borci ostali šokirani kad se na vratima pojavio jedan od najvećih hrvatskih sportaša ikad

