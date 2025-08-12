Legendarni Mirko Filipović šokirao sve

Popularni MMA reality show Fight of Nations™: Put do pobjede stigao je do 4 epizode, a u njoj se pojavljuje, ni manje, ni više, nego legendarni Mirko Cro Cop Filipović.

Mirko je mladim borcima u FON™-u, ali i trenerima timova Aleksandru Iliću Jokeru i Miranu Fabjanu davao savjete, pričao neke stvari iz karijere koje su mu se događale, primjere, a onda je rekao da se malo zagriju, ali da zagriju vrat. Pa su dečki i treneri malo rolali vrat, a Mirko ih je ispravljao. Cro Cop je na Miranu Fabjanu pokazivao neke zahvate, trikove. U jednoj vježbi - demonstraciji, Miran je primio Mirka za vrat, a Mirko ga je dignuo kao od šale.

Miran Fabjan, kao i svi u dvorani ATT u Zagrebu, ostali su impresionirani.

"Kad me Mirko dignuo u zrak, to je bilo kao da je dignuo pero", kazao je Miran Fabjan koji, prema podacima na web siteu FNC-a, ima 183 cm i 104 kg.

Mirko Filipović je čudo!

