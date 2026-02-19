FREEMAIL
NESLUŽBENO /

Rukometni insajder otkriva: Na klupu Zagreba dolazi bivši izbornik

Rukometni insajder otkriva: Na klupu Zagreba dolazi bivši izbornik
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Dvoršek bi trebao ostati na klupi Zagreba do kraja sezone

19.2.2026.
9:54
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
Iza RK Zagreba je očajna sezona u Ligi prvaka. U susretu 11. kola B skupine Zagreb je pred svojim navijačima izgubio od Paris Saint-Germaina s 24-35 upisavši već deseti poraz sezone.

Zagreb je u toj utakmici vodio Boris Dvoršek koji je zamijenio Nenada Šoštarića i već je treći Zagrebov trener ove sezone nakon što je sezonu počeo Andrija Nikolić. Dvoršek bi trebao ostati na klupi Zagreba do kraja sezone. Rukometni insajder Hen Livgot piše kako je glavni favorit za sljedećeg trenera Zagreba bivši izbornik Hrvoje Horvat

 

 

Nakon reprezentacije koju je vodio na dva velika natjecanja, Horvat je preuzeo njemački Wetzlar u kojem se nije dugo zadržao, a puno uspješniji je bio u švicarskom Kadetten Schaffhausenu. Ugovor mu istječe na kraju sezone, a i sam je govorio da bi se volio vratiti u Hrvatsku.

POGLEDAJTE VIDEO: Pavlek razočaran hrvatskim skijanjem na Igrama: 'Legao sam u snijeg i 20 minuta gledao u prazno'

Ehf Liga PrvakaRk ZagrebHrvoje Horvat
