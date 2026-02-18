FREEMAIL
MISLE OZBILJNO /

Zagreb pravi supermomčad: Stiže brončani reprezentativac

Zagreb pravi supermomčad: Stiže brončani reprezentativac
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na dan velike utakmice protiv PSG-a, pojavilo se novo veliko ime

18.2.2026.
17:32
Sportski.net
Sanjin Strukic/PIXSELL
RK Zagreb radi na tome da iduće sezone ima više nego ozbiljnu ekipu. Hrvatskom prvaku očito je dosta slabih rezultata u Ligi prvaka i zato u svoje redove želi dovesti velika rukometna imena.

Na dan velike utakmice protiv PSG-a, pojavilo se novo veliko ime. Naime, spominje se hrvatski reprezentacijski krilni igrač Marin Jelinić. Marin je član mađarskog Pick Szegeda, a Germanijak piše kako je sve riješeno oko njegovog potpisa i da bi od ljeta trebao postati igrač RK Zagreba. 

Jelinić je karijeru počeo u Metkoviću, probio se u Nexeu, a od 2023. je u Szegedu. Sada bi trebao uslijediti povratak u domovinu. Zagreb je ove sezone doveo Igora Karačića, produžio je Filipa Glavaša, a spominjala su se i braća Dujšebajev. Oni nisu stigli, ali Marin Jelinić je i Zagreb time pokazuje aspiracije za povratak na europsku rukometnu scenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Lovre Klarica uoči Zagreba i PSG-a okršaja za osminu finala: 'U ovome vidim našu šansu'

