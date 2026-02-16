FREEMAIL
ODUŠEVLJENJE /

Tako je to kada se sretnu dvije ikone: Pogledajte susret Duvnjaka s bosanskim glumcem

Tako je to kada se sretnu dvije ikone: Pogledajte susret Duvnjaka s bosanskim glumcem
Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia

Hrvatski se kapetan vraćao kući nakon utakmice Kiela, prilikom čega ga je zaustavio glumac koji je trenutno u Njemačkoj na promociji svoje predstave

16.2.2026.
21:24
Sportski.net
Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia
Bivši kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak pripremao se za let kada ga je na aerodromu ugledao poznati bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić, koji nije mogao sakriti svoju radost što je vidio hrvatskog kapetana.

Hrvatski se kapetan vraćao kući nakon utakmice Kiela, prilikom čega ga je zaustavio glumac koji je trenutno u Njemačkoj na promociji svoje predstave, piše SportSport.

Kako je izgledao susret dviju legendi – jedne glumačke, druge sportske, pogledajte ispod:

 

POGLEDAJTE VIDEO: Mateša: 'Vjerujem da imamo potencijala za osvajanje medalje na ZOI-ju'

Domagoj DuvnjakEnis Bešlagić
