Uhićen i drugi ubojica MMA borca: U Srbiju ušao s hrvatskom putovnicom koju je posudio od brata

U zajedničkoj akciji Uprave kriminalističke policije i Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, večeras je uhićen Marko Daničić, kojeg se sumnjiči da je prije dvije godine sudjelovao u ubojstvu MMA borca Stefana Savića.

U Španjolskoj, na temelju međunarodne tjeralice Srbije koju je raspisao Interpol Beograd, već je ranije uhićen njegov suučesnik Vasilije Gačević.

Sve radi svađe

Optuženi su u noći s 24. na 25. veljače u Dunavskoj ulici na Dorćolu brutalno napali Savića nakon verbalne rasprave. Tada je Gačević izvukao nož, nakon čega je Savić počeo bježati. Gačević i Daničić su ga sustigli i zadali mu više udaraca rukama i nogama u predjelu glave i tijela, a potom mu je Gačević zadao više uboda nožem po tijelu i nogama, uslijed kojih je Savić preminuo.

Stefan je uboden ispred kluba dok je bio okrenut leđima. Njegova rana je neprestano krvarila dok je trčao i pokušavao se spasiti od svojih napadača. Zbog teške ozljede Stefan više nije mogao izdržati, te su ga napadači sustigli i krvnički ubili; izboli su ga više od 15 puta, navodi Blic.

Hrvatska putovnica

Isti portal navodi i da je optuženi Marko Daničić ušao u Srbiju 10. veljače s teritorija Hrvatske koristeći osobnu iskaznicu svog brata D. D., izdanu u Republici Hrvatskoj.

Tim se povodom oglasio i potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić. Dačić je izjavio kako su pripadnici srpskog MUP-a, Uprave kriminalističke policije i Odjela za ciljane potrage, u suradnji s Višim javnim tužiteljstvom u Beogradu, nakon višemjesečne operativne obrade, uhitili Marka Daničića (24), za kojim je izdata međunarodna tjeralica Republike Srbije zbog izvršenja kaznenog djela teškog ubojstva i kaznenog djela pokušaja teškog ubojstva Stefana Savića, MMA borca, prenosi Blic.

U Srbiji je za ubojstvo propisana kazna zatvora do 40 godina.

