Potraga digla Trpanj na noge: Mladići po kiši spasili sumještanku, ključnu ulogu imao i pas

U subotu navečer u Trpnju odigrala se drama sa sretnim završetkom. Zahvaljujući brzoj reakciji nekoliko mladića, spašen je život starije mještanke koja je nestala tijekom jakog nevremena.

Sve je počelo oko 20 sati, kada se proširila vijest da se starija sumještanka Mira Bauman udaljila od kuće te da je pokrenuta potraga. U to vrijeme padala je jaka kiša, a u potragu su se odmah uključili vatrogasci i mještani, piše Slobodna Dalmacija.

Među onima koji su odlučili pomoći bio je i 22-godišnji student nautike iz Dubrovnika, Vinko Milinović, s prijateljima iz Trpnja i dvojicom mladića iz Orebića. Iako su večer provodili kod kuće gledajući utakmicu, bez razmišljanja su krenuli u potragu.

Znak da su blizu

Vinko je znao da je gospođa Mira često šetala prema crkvi sv. Roka na jednom od trpanjskih brežuljaka, pa se njihova skupina uputila prema tom području. Iako je teren već bio pretražen, mladići su se podijelili u parove i nastavili potragu.

Vinko i njegov prijatelj Anton Orhanović ponovno su se vratili prema crkvi sv. Roka, unatoč tome što su vatrogasci i mještani već ranije ondje tražili nestalu ženu. Kiša je padala sve jače, a jedino svjetlo bili su njihovi mobiteli.

U jednom trenutku kod crkve su ugledali njezinog psa. To im je bio znak da su blizu. Pas ih je, nakon što su ga smirili, doveo do ograde ispod koje su, nekoliko metara niže, čuli šuškanje. Zbog slabog govora, gospođa se javljala samo pokretima ruku.

Pas odigrao ključnu ulogu

Kada su osvijetlili teren, ugledali su je kako pokisla leži na granama, na vrlo nepristupačnom mjestu. Odmah su pozvali vatrogasce, koji su ubrzo stigli na lokaciju. Bilo je oko 20.25 sati kada je pronađena.

Na teren je potom stigla i hitna pomoć. Gospođa Mira prevezena je u bolnicu, a srećom je zadobila samo lakše ozljede od granja, bez ozbiljnijih posljedica.

Skromni mladić ističe da ne želi preuzimati sve zasluge. "Njezin pas odigrao je glavnu ulogu, a možda i naš instinkt da ponovno pretražimo teren unatoč kiši. Po onakvom nevremenu ne znam što bi se dogodilo da je nismo pronašli", rekao je Vinko.

Brza reakcija mladića, solidarnost mještana i pomoć vatrogasaca još su jednom pokazali koliko zajedništvo može biti presudno – posebno u malim sredinama.

