Helikopter Hitne u zadnji čas spasio život u Županji: 'Da je poziv stigao samo dvije minute kasnije...'

Bila je puka sreća što jučerašnji poziv za intervenciju Hitne helikopterske medicinske službe Osječko-baranjske županije njie stigao dvije minute kasnije.

Jučer oko 17 sati primili su kritičan poziv da se u Županji nalazi pacijent sa sumnjom na srčani udar. Odredište je udaljeno 70 kilometara, a sunce je već opasno zalazilo.

S obzirom na to da helikopteri HHMS-a rade isključivo pod dnevnom vidljivošću, svaka minuta bila je presudna. Liječnik u Helikopterskoj medicinskoj službi, dr. Dejan Hil, opisao je za SiB.hr kako je izgledala ova dramatična akcija.

"Radimo pod dnevnom vidljivošću i u posljednji trenutak primili smo poziv za odlazak po pacijenta u Županju. Pilot nam je dao upute da neće gasiti motore helikoptera kako bi intervencija trajala što kraće i sve skupa intervencija je trajala rekordnih 28 minuta“, ispričao je dr. Hil, dodajući da je put do Županje trajao 14 minuta, a koliko je bilo potrebno i za povratak.

'Nismo nikome dali blizu'

Slijetanje je obavljeno na stadionu NK Graničar, gdje je ekipa hitne pomoći već čekala s pacijentom. No, situacija je bila visokorizična. Dok su elise helikoptera radile punom parom, liječnički tim morao je biti maksimalno oprezan.

"Uvijek kad sletimo na intervenciju motor se gasi da se sve može obaviti kako treba i obično uz pomoć vatrogasaca i policije transportiramo pacijenta u helikopter. No ovaj put zbog rada motora nismo nikome dozvolili da se približi. Čak je ondje bio i jedan čovjek koji je htio pomoći, no odbili smo ga“, ispričao je za SiB.hr dr. Hil.

Pojasnio je i da je najopasnije biti na repu helikoptera jer se ondje nitko ne zadržava, a ako je upaljena i elisa motora, tada je opasnost još i veća. No, s obzirom da se radilo o vrlo hitnom slučaju, motori su ostali upaljeni, a 61-godišnji pacijent je na vrijeme stavljen u helikopter, potom u vozilo Hitne i naposljetku je hospitaliziran.

Noću se ne leti

Helikopteri medicinske službe ne lete noću jer je nemoguće vidjeti mjesto slijetanja. Također, tu je opasnost i za dalekovode i druge prepreke zbog čega bi intervencija mogla krenuti po zlu.

“Možemo sletjeti bilo gdje, no danju. Ovo je bilo rubno i bila je dobra procjena da ćemo stići, ali i procjena dr. Dragane Dujmović iz županjske Hitne pomoći koja je odlično prepoznala indikacije za srčani udar pacijenta i pozvala nas“, kaže Hil.

Kazao je i da je pacijent dobro te da je cijela intervencija dokaz je itekako opravdanosti Hitne helikopterske službe.

