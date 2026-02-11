Centar 112 otkriva kako spašava živote i educira djecu: 'Broj lažnih poziva se drastično smanjio'

Obilježava se Dan broja 112, uz dolazak 900 učenika Osnovne škole Milan Brozović.

Djeca su imala priliku vidjeti kako rade timovi hitne pomoći, policije, vatrogasaca, HGSS-a i Crvenog križa, uključujući K9 tim s Thomasom, psom koji je spašavao žrtve potresa u Petrinji, Turskoj i Albaniji.

Od 2005. godine broj 112 u Hrvatskoj zazvonio je više od 39 milijuna puta, spašavajući brojne živote, a učenici su kroz praktične vježbe učili kako funkcionira koordinacija službi.

Kako funcionira centar?

RTL Danas razgovarao je s Davorom Spevecom (MUP), pomoćnikom ravnatelja Ravnateljstva Civilne zaštite o tome koji ljudi stoje iza broja 112 te o količini posla koje su imali prošle godine.

"U 20 županijskih centara radi oko 240 službenika i službenica. Od milijun i gotovo 700 tisuća poziva u prošloj godini, 50 posto njih je bilo na intervenciju hitne medicinske pomoći. Zatim nešto ispod 30 posto se tražila intervencija policije, ispod 10 posto vatrogasci i ostatak su bili pozivi za inspekcijske službe, HGSS i ostale službe", ispričao je Spevec.

"Srećom nema nikakvih problema u suradnji sa službama. Zna se i da mi ne možemo dobiti u određenom trenutku neku od žurnih službi kada su i oni preopterećeni pozivima, ali postoje načini da u slučaju neke velike hitnoće dođemo do njih na drugi način", objasnio je.

"Broj lažnih poziva se drastično smanjio, on je ispod 0,5 posto. Postoje i pravilnikom određene mjere, gdje mi možemo, osobu koja lažno dojavljuje neki događaj isključiti, prvo na sedam dana iz mreže, kod druge lažne dojave na 30 dana i u trećem slučaju trajno isključiti mobilni ili fiksni telefon iz mreže", objasnio je Spevec te nadodao kako u ovih 21 godinu, otkad on tu i radi, da se nikad nije dogodio slučaj da su nekoga trajno morali isključiti.

"Nama je danas prošlo oko četiri i pol tisuće poziva kroz sustav. Imali smo danas dan otvorenih vrata, dolazili su nam naši najdraži gosti - djeca, iz vrtića i škola. Njima je ovo interesantno i vidjeti i našu opremu, računala i ostalo. A i nama je drago da nam dođu i od malih nogu im usađujemo i broj 112 i civilnu zaštitu, samozaštitno ponašanje i sve ono što je važno u životu kasnije", ispričao je.

"Zagrebački centar je najopterećeniji. Preko 30 posto poziva iz cijele hrvatske završava u ovom centru u Zagrebu", zaključio je Spevec.