DAN OTVORENIH VRATA /

Centar 112 otkriva kako spašava živote i educira djecu: 'Broj lažnih poziva se drastično smanjio'

Preko 30 posto poziva iz cijele hrvatske završava u ovom centru u Zagrebu

11.2.2026.
20:42
Andrea Vlašić
Obilježava se Dan broja 112, uz dolazak 900 učenika Osnovne škole Milan Brozović.

Djeca su imala priliku vidjeti kako rade timovi hitne pomoći, policije, vatrogasaca, HGSS-a i Crvenog križa, uključujući K9 tim s Thomasom, psom koji je spašavao žrtve potresa u Petrinji, Turskoj i Albaniji.

Od 2005. godine broj 112 u Hrvatskoj zazvonio je više od 39 milijuna puta, spašavajući brojne živote, a učenici su kroz praktične vježbe učili kako funkcionira koordinacija službi.

Kako funcionira centar?

RTL Danas razgovarao je s Davorom Spevecom (MUP), pomoćnikom ravnatelja Ravnateljstva Civilne zaštite o tome koji ljudi stoje iza broja 112 te o količini posla koje su imali prošle godine.

"U 20 županijskih centara radi oko 240 službenika i službenica. Od milijun i gotovo 700 tisuća poziva u prošloj godini, 50 posto njih je bilo na intervenciju hitne medicinske pomoći. Zatim nešto ispod 30 posto se tražila intervencija policije, ispod 10 posto vatrogasci i ostatak su bili pozivi za inspekcijske službe, HGSS i ostale službe", ispričao je Spevec.

"Srećom nema nikakvih problema u suradnji sa službama. Zna se i da mi ne možemo dobiti u određenom trenutku neku od žurnih službi kada su i oni preopterećeni pozivima, ali postoje načini da u slučaju neke velike hitnoće dođemo do njih na drugi način", objasnio je.

"Broj lažnih poziva se drastično smanjio, on je ispod 0,5 posto. Postoje i pravilnikom određene mjere, gdje mi možemo, osobu koja lažno dojavljuje neki događaj isključiti, prvo na sedam dana iz mreže, kod druge lažne dojave na 30 dana i u trećem slučaju trajno isključiti mobilni ili fiksni telefon iz mreže", objasnio je Spevec te nadodao kako u ovih 21 godinu, otkad on tu i radi, da se nikad nije dogodio slučaj da su nekoga trajno morali isključiti.

"Nama je danas prošlo oko četiri i pol tisuće poziva kroz sustav. Imali smo danas dan otvorenih vrata, dolazili su nam naši najdraži gosti - djeca, iz vrtića i škola. Njima je ovo interesantno i vidjeti i našu opremu, računala i ostalo. A i nama je drago da nam dođu i od malih nogu im usađujemo i broj 112 i civilnu zaštitu, samozaštitno ponašanje i sve ono što je važno u životu kasnije", ispričao je.

"Zagrebački centar je najopterećeniji. Preko 30 posto poziva iz cijele hrvatske završava u ovom centru u Zagrebu", zaključio je Spevec.

112Hitna SlužbaSpašavanje
