Lelek za Direkt: 'Ponosne smo!'; Evo što o pobjedničkoj Andromedi misli Emilija Kokić

"Dok pališ svijeću pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu...", stihovi su kojima počinje pjesma koju izvode žene iscrtanih ruku i lica, simbola otpora iz vremena Osmanlija, žene koje osvojile su i publiku i žiri. Niti 24 sata od pobjede, djevojke još nisu skroz zbrojile dojmove.

"Rekla bih da je bilo intenzivno i emotivno i da prevladava ponos zbog zajedništva u cijelom timu i što je sve izgledalo onako kako je izgledalo", kaže za Direkt Inka Večerina Perušić, jedna od pet pjevačica koje čine Lelek.

Iako su pjevale na hrvatskom, mnogi su se sigurno pitali o čemu se tu radi. Odgovor može dati Tomislav Roso, čovjek koji je 2018. ispao iz Big Brother kuće, a danas je menadžer Leleka i autor teksta "Andromede".

"Teško je u jednoj rečenici objasniti, s obzirom da je tema malo kompleksnija, ali možda da je to priča o identitetu i nasljedstvu", kaže Roso.

Kritičari zadovoljni

I kritičari vjeruju da je baš takva pjesma pravi izbor za Hrvatsku 2026.

"Ovo je nekakva Eurosong sofisticirana mekana verzija suptilnog nacionalizma, s još jednom skrivenom porukom koju bismo mi u nekom liberalnom ključu voljeli iščitati kao feminističku, ali nisam siguran da je to tako", kaže izvršni urednik Tportala Bojan Stilin.

Zadovoljna je i Emilija Kokić, jedina hrvatska pjevačica s iskustvom pobjede na Eurosongu.

"Imali su zanimljiv scenski nastup, imali su ideju i viziju, i ta kombinacija etno zvuka sa modernim mislim da bi to Eurosong mogao jako dobro udomiti i nagraditi, jer je uvijek zanimljivo kad se na Eurosongu dogodi takav spoj", vjeruje Emilija.

A slično razmišlja i William Lee Adams, osnivač Wiwibloggsa, najpoznatijeg nezavisnog kanala posvećenog Eurosongu. "Ovaj nastup je jako uzbudljiv. Toliko je drukčiji od onoga što inače dobijemo na Euroviziji. Čut ćemo hrvatski jezik, bit će mračno i tajnovito. Mislim da se ovo može kvalificirati u finale", kaže William.

Skok na kladionicama

I odmah nakon pobjede Leleka, Hrvatska je blago skočila na kladionicama - jučer 20., trenutno je na 17. s i dalje 2 posto šanse za pobjedu. Sedma je ukrajinska predstavnica: nije Lelek nego Leleka.

A na kladionicama vodi Finska s 12 posto šanse, iako je pjesma koju gledate favorit na njihovoj Dori koja se tek mora održati. Od već odabranih pjesama najbolje stoji Grčka. Akylasa s pjesmom "Ferto" uspoređuju s lanjskim favoritom publike Tommyjem Cashom.

A za Hrvatsku bi ove godine mogla zdušno navijati i Srbija, jer je na "Andromedi" surađivala srpska kantautorica Zorica Pajić, poznatija kao Zorja.

"Zorja je svakako dodala još jednu dimenziju svemu tome, tako da sigurno neće odmoći, jer pjesma već živi, ne samo u Srbiji, nego u svim okolnim zemljama sa cijelog govornog područja", tumači Tomislav Roso.

Još se ne zna hoće li istočne susjede zbilja predstavljati Zejna i njezina pjesma "Jugoslavija", ali znamo da smo zajedno u prvom polufinalu.

"Glasa njihova publika, glasa i njihov žiri u polufinalu, što nije nevažno. Mislim da je Zorja čak jedne godine bila i u žiriju njihovog Eurosonga, tako da su tu već neke veze isprepletene", kaže Bojan Stilin.

'Učinit ćemo Hrvatsku ponosnom'

Pred izvođačima sada su tromjesečne pripreme, djevojke iz Leleka su spremne.

"Fanovima Eurosonga RTL Direkta obećavamo da ćemo dati maksimum od sebe...

...i da ćemo probati ispuniti sva njihova očekivanja...

...i da ćemo učiniti hrvatsku ponosnom...

...i da ćemo unaprijediti svoj nastup koji im se, nadam se, i sad već svidio...

...i da ćemo opravdati sva očekivanja i hrvatsku predstaviti u najboljem mogućem svjetlu", obećalo nam je njih pet.

Naravno, bivša pobjednica ima savjet.

"Da se što bolje pripreme, da daju svoj maksimum, a ono što im uvijek treba je vjetar u leđa i jedna dobra vibra. S ovog mjesta dajem im veliku podršku, želim što bolji plasman i da nas učine ponosnima, kao što je to napravio Baby Lasagna", poručuje Emilija Kokić.

Za tri mjeseca sve će se znati. Ovakav nastup - bit ćemo hrabri i prognozirati - jamči barem finale.

