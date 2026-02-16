Hrvatski LELEK protiv ukrajinskih Leleka na Eurosongu! Pobjednice: 'Jako nam je to simpatično'

Završila je Dora 2026., a Hrvatska je dobila svoje predstavnice za Eurosong – etno-pop sastav LELEK. Korina, Lara, Inka, Judita i Marina osvojile su i žiri i publiku te će s pobjedničkom pjesmom Andromeda braniti hrvatske boje na Eurosongu.

Sigurna pobjeda publike i žirija

LELEK su u finalu Dore osvojile ukupno najviše bodova – 77 od žirija i 96 od publike, čime su uvjerljivo potvrdile status favoritkinja. Njihov nastup izazvao je ovacije u dvorani, a kombinacija moderne pop produkcije, etno elemenata i višeglasja pokazala se kao dobitna formula večeri.

'Poanta Eurosonga je predstavljati zvuk države'

Cure misle da bi pjesma koja spaja tradiciju i suvremenost zapaženo mogla proći na Eurosongu.

"Poanta Eurosonga je predstavljati zvuk države koju predstavljaš. Lelek je moderna pop glazba s etno elementima i višeglasjem koje ljudima općenito jako paše"

Upravo taj spoj identiteta i suvremenosti LELEK vide kao svoju najveću prednost pred europskom publikom.

Godina 'Leleka'?

Zanimljivost ovogodišnjeg Eurosonga stiže iz Ukrajine, koja je također odabrala predstavnika – grupu Leleka. Na pitanje kako gledaju na simpatičnu koincidenciju imena, članice LELEK kroz smijeh su poručile:

"Jako nam je to simpatično. Veselimo se da će ih to upoznati", istaknule su su cure.

Na pitanje hoće li to zbunjivati publiku rekle su da ih to ne brine.

"Ako glasovi naši završe kod ukrajinskih, a njihovi kod nas to smetati", rekle su kroz šalu.

Emocije nakon pobjede

Nakon velike pobjede na Dori, članice LELEK podijelile su dojmove i s ostalim medijima, ne skrivajući emocije. Istaknule su da su ponosne jer su, kako kažu, „stvarno dale sve od sebe“, te da im cijelo iskustvo još uvijek djeluje nestvarno, gotovo kao san. Naglasile su kako se sav trud isplatio i da ih pobjeda dodatno motivira na još predaniji rad.

Sve su se složile da dijele isti osjećaj – veliki ponos, ne samo zbog vlastitog uspjeha nego i zbog snažne konkurencije. Ovogodišnju Doru opisale su kao iznimno kvalitetnu sezonu, zahvalivši pritom cijelom svom timu i podsjetivši da publika vidi tek tri minute na pozornici, dok se iza njih kriju mjeseci rada, vježbanja i priprema.

POGLEDAJTE VIDEO: Ispred HRT-a se okupili prosvjednici uoči Dore: Evo o čemu je riječ