Pobjednice Dore ne kriju ponos: 'Vi čujete samo tri minute pjesme, no iza nje stoje mjeseci rada'

Ovogodišnja Dora donijela je nevjerojatnu glazbenu večer, a titulu pobjednika ponijele su mlade i talentirane Lelek. Njihov nastup izazvao je ovacije publike i pohvale stručnog žirija, potvrdivši zašto su među favoritima još od početka natjecanja.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Izjave pobjednica

Nakon pobjede na Dori, članice LELEK podijelile su prve dojmove s medijima, ne skrivajući emocije i uzbuđenje. Istaknule su kako su ponosne na sebe jer su, kako kažu, „stvarno dale sve od sebe“, dodajući da im je cijelo iskustvo još uvijek pomalo nestvarno i nalik snu. Naglasile su i da se sav trud isplatio te da ih pobjeda dodatno motivira da rade još više i još predanije.

Poručile su kako svih pet članica dijeli isti osjećaj – veliki ponos, ne samo zbog vlastitog uspjeha nego i zbog činjenice da su, prema njihovu mišljenju, svi ovogodišnji natjecatelji uložili ogroman trud. Ovu sezonu opisale su kao iznimno snažnu i lijepu, naglasivši da je iza svakog nastupa stajalo mnogo rada. Posebno su zahvalile svom timu, ističući da publika vidi tek tri minute pjesme na pozornici, dok iza toga stoje mjeseci pisanja, vježbanja i priprema te velik broj ljudi koji su jednako zaslužni za konačan rezultat:

"Jako sam ponosna na cijeli tim ljudi koji stoji uz Lelek. Nas je jako puno. Zapravo, vi vidite samo nas pet, ali uz nas je jako puno predivnih i talentiranih ljudi koji su jednako, možda i više zaslužni za cijelu ovu ideju i nastup... Vi možda vidite samo tri minute pjesme na ekranu, no iza te tri minute stoje mjeseci i mjeseci rada, pisanja, vježbanja, Stvarno jako puno toga što ljudi možda ne vide. I zato sam užasno zahvalna i užasno ponosna na sve nas.", kazala je Marina.

Dodale su kako ih posebno raduje što je publika prepoznala njihov trud i energiju uloženu u pjesmu, zbog čega osjećaju još veći ponos i zahvalnost. Osvrnule su se i na bend sličnog imena Leleka, rekavši da im se njihova pjesma sviđa te da bi im bilo drago upoznati ih — pa čak i ako se publika ponekad zbuni oko glasova, to doživljavaju kao simpatičnu situaciju.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Nastup pobjednica Lelek

Lelek su svojom izvedbom osvojile publiku i žiri kombinacijom snažnog vokala, dojmljive koreografije i emotivne povezanosti s pjesmom. Njihov nastup bio je istovremeno profesionalan i iskren, a vizualna scenografija dodatno je naglasila poruku pjesme. Nakon objave rezultata, Lelek su podijelile oduševljenje i zahvalnost svima koji su ih podržavali tijekom natjecanja.

Njihova pobjeda znači i priliku da Hrvatsku predstavljaju na Euroviziji, gdje se nadaju osvojiti srca i publike i stručnog žirija diljem Europe.

Dora kao platforma za glazbeni talent

Dora je i ove godine pokazala koliko je važna platforma za mlade i etablirane izvođače. Natjecanje je prilika za predstavljanje novih pjesama, eksperimentiranje s različitim glazbenim stilovima i direktnu povezanost s publikom. Svaka godina donosi nove talente i različite glazbene žanrove, a ovogodišnja Dora ponovno je pokazala koliko hrvatska glazbena scena može biti raznolika i kreativna.

Pobjednički nastup Lelek simbolizira spoj profesionalnosti i strasti, a njihove pjesme i energija zasigurno će biti zapamćeni dugo nakon završetka natjecanja.

Spektakularni nastupi svih izvođača

Večer je bila ispunjena glazbom i emocijama, a na pozornici su se redali talentirani izvođači: Ananda, Sergej, Noelle, Alen Đuras, Irma, Lara Demarin, Ema Bubić, Lima Len, Lana Mandarić, Ritam Noir, Marko Kutlić, Devin, ToMa, Stela Rade te Cold Snap. Svaki nastup donio je svoju energiju i različit glazbeni izričaj, od pop melodija i balada do rock i metal ritmova, čime je večer bila raznolika i uzbudljiva.

POGLEDAJTE VIDEO: