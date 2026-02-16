Širi se jeziva snimka: Najmanje dvoje mrtvih u masovnoj pucnjavi

Najmanje dvoje ljudi je poginulo u masovnoj pucnjavi koja se dogodila na srednjoškolskoj hokejaškoj utakmici u SAD-u.

Do pucnjave je došlo u gradiću Pawtucketu, a iz ureda gradonačelnika su potvrdili da je napadač mrtav i da policija ne traga ni za kim drugim, piše 10WJAR.

Ubijena je jedna djevojka, a četiri su osobe ranjene u ledenoj dvorani Dennis M. Lynch Arena.

Društvenim mrežama širi se snimka trenutka kada je napadač krenuo pucati.

Extended footage shows people running from an ice skating rink in Pawtucket, Rhode Island after a gunman started spraying the skating rink

Učenici se još uvijek lociraju

Iz škole koja je gostovala na utakmici rekli su da su svi njihovi učenici na sigurnom.

"Upoznati smo s prijavljenim ozbiljnim incidentom u dvorani Lynch Arena u Pawtucketu, gdje je igrao naš muški hokejaški tim. Informacije se još prikupljavaju i aktivno surađujemo s osobljem događaja i lokalnim vlastima", priopćili su.

The #Pawtucket, #Rhode_Island Mayor's office said that a young girl was killed & four people were injured in a shooting at the Dennis M. Lynch Arena ice rink during a high school hockey game between two co-op teams.



Dodali su i da su učenici zbrinuti na više lokacija.

"U ovom trenutku još uvijek radimo na potvrdi statusa i lokacije svih pojedinaca. Naš prioritet je sigurnost učenika i osoblja te se krećemo što je brže moguće kako bismo prikupili točne informacije", navodi se u poruci.", stajalo je u poruci.

Oglasio se i guverner Rhode Islanda Dan McKee koji je rekao da prate situaciju, kao i da je razgovarao s gradonačelnikom, ali i policijom koja je na terenu.

