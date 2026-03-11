Jakirović prekinuo crni niz i utišao slavnog vlasnika na tribinama

Momčad Hull Citya vratila se pobjedama nakon dva poraza i svladala Wrexham A.F.C. s 2:1 u 37. kolu EFL Championshipa. Za trenera Sergeja Jakirovića to je bio važan trijumf u borbi za plasman u doigravanje za Premier League.

Gosti su poveli u 40. minuti pogotkom Joea Gelhardta, a prednost je u nastavku povećao Lewis Koumas. Nadu domaćima nakratko je vratio Nathan Broadhead, no Wrexham nije uspio do izjednačenja.

Hull je tako pobjegao rivalu na šest bodova prednosti na petom mjestu. Susret je s tribina pratio i vlasnik Wrexhama, hollywoodski glumac Ryan Reynolds.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon što je Hajduk izgubio realne šanse za naslov prvaka, na Poljudu se okrenuli dalekoj budućnosti