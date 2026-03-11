FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Velika pobjeda /

Jakirović prekinuo crni niz i utišao slavnog vlasnika na tribinama

Jakirović prekinuo crni niz i utišao slavnog vlasnika na tribinama
×
Foto: Matt Wilkinson/Focus Images Ltd/Shutterstock Editorial/Profimedia

Susret je s tribina pratio i vlasnik Wrexhama, hollywoodski glumac Ryan Reynolds.

11.3.2026.
8:00
Sportski.net
Matt Wilkinson/Focus Images Ltd/Shutterstock Editorial/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Momčad Hull Citya vratila se pobjedama nakon dva poraza i svladala Wrexham A.F.C. s 2:1 u 37. kolu EFL Championshipa. Za trenera Sergeja Jakirovića to je bio važan trijumf u borbi za plasman u doigravanje za Premier League.

Gosti su poveli u 40. minuti pogotkom Joea Gelhardta, a prednost je u nastavku povećao Lewis Koumas. Nadu domaćima nakratko je vratio Nathan Broadhead, no Wrexham nije uspio do izjednačenja.

Hull je tako pobjegao rivalu na šest bodova prednosti na petom mjestu. Susret je s tribina pratio i vlasnik Wrexhama, hollywoodski glumac Ryan Reynolds.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon što je Hajduk izgubio realne šanse za naslov prvaka, na Poljudu se okrenuli dalekoj budućnosti

Sergej JakirovićHull CityWrexhamRyan Reynolds
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx