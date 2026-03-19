Prekinut promet na dijelu A1 zbog nesreće, HAK upozorio na probleme

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, a u smjeru Zagreba je zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, izvijestio je HAK u četvrtak ujutro.

Na zagrebačkoj obilaznici (A3 Bregana-Lipovac) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje, a na prilazu zoni radova između čvorova Kosnica i Jakuševec, u smjeru Bregane, kolona je oko dva kilometra, dodaje Hrvatski autoklub (HAK).

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zimski su uvjeti na pojedinim cestama u Lici.

