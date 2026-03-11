FREEMAIL
Nestvarna partija /

Srušen veliki rekord, LeBron ostao bez riječi: Bam Adebayo zabio 83 koša i ušao u povijest!

Srušen veliki rekord, LeBron ostao bez riječi: Bam Adebayo zabio 83 koša i ušao u povijest!
Foto: Megan Briggs/Getty images/Profimedia

Adebayo je nakon utakmice priznao da ni sam nije očekivao takav podvig

11.3.2026.
7:48
Sportski.net
Megan Briggs/Getty images/Profimedia
Bam Adebayo priredio je povijesnu večer i s čak 83 poena protiv Washington Wizardsa srušio rekord Miami Heata. Time je postao drugi najefikasniji igrač na jednoj utakmici u povijesti NBA-a, iza samo Wilt Chamberlain i njegovih 100 poena.

Centar Miamija krenuo je furiozno: 31 poen u prvoj četvrtini, 43 do poluvremena i 62 nakon treće. Iza sebe je ostavio i legendarnih 81 poen Kobea Bryanta.

Na društvenim mrežama reagirao je i LeBron James, koji je napisao: „BAM BAM BAM“ nakon što je njegov klupski rekord pao.

Adebayo je nakon utakmice priznao da ni sam nije očekivao takav podvig.

„Samo sam ostao smiren i fokusiran. Nisam mogao ni zamisliti da ću doći do 83. Ovakav trenutak, pred mojom obitelji i navijačima, zauvijek ću pamtiti“, rekao je.

Trener Miamija Erik Spoelstra večer je opisao jednom rečenicom: „Potpuno nadrealno.“

Podsjetimo, prethodni klupski rekord držao je James s 61 poenom, dok je Dwyane Wade jednom ubacio 51 – Adebayo ih je nadmašio za čak 22, odnosno 32 koša.

Bam AdebayoMiami HeatKobe Bryant
