FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BIVŠI SUPRUŽNICI /

Ovo niste očekivali: Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke svako jutro šalje Dino Drpić

Ovo niste očekivali: Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke svako jutro šalje Dino Drpić
×
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Nives Celzijus, jedna od najpoznatijih hrvatskih medijskih ličnosti, ponovno je uspjela iznenaditi i nasmijati svoje brojne pratitelje na Instagramu

11.3.2026.
12:59
Hot.hr
Dusko Marusic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glazbenica, glumica i spisateljica Nives Celzijus poznata je po svojoj otvorenosti i neopterećenosti, ali i po vještini da svojim obožavateljima stvori dojam kako o njoj znaju baš sve, dok zapravo stvarnost baš i nije takva. Ovog je puta 44-godišnja Nives podijelila jedinstven uvid u svoj odnos s bivšim suprugom, nogometašem Dinom Drpićem.

Ovo niste očekivali: Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke svako jutro šalje Dino Drpić
Foto: Filip Brala/PIXSELL

Njihova komunikacija, kako je otkrila, vrti se oko vrlo važnih tema: zajedničke brige za njihove kućne ljubimce.

Ovo niste očekivali: Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke svako jutro šalje Dino Drpić
Foto: Borna Filic/PIXSELL

U kratkom videu objavljenom iz udobnosti svog doma u Zagrebu, Nives je svojim pratiteljima odlučila pokazati kakve joj poruke gotovo svakog jutra stižu od bivšeg supruga.

Na opće iznenađenje, nije riječ o privatnim temama ili dogovorima oko djece, već o brizi za njihove mačke, koje su očito ostale važan dio njihovih života i nakon razvoda.

S humorom je objasnila: "Htjela bih vam pokazati kakve poruke meni i moj bivši muž šalje gotovo svako jutro".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)

Zatim je kamerom snimila zaslon svog mobitela, na kojem se vidi razgovor ispunjen linkovima na Instagram videozapise. Svaki od njih posvećen je isključivo mačkama, što je duhovita Nives s komičnim prizvukom komentirala.

Jedan video prikazuje inovativan namještaj za mačke, što je Nives protumačila kao njegov prijedlog "kako mačkama poboljšati životni prostor". Drugi video o posebnoj četki za "kupanje bez vode" doživjela je kao poruku da je "vrijeme da počešlja mačke", dok joj je treći, s receptom za zdrav mačji obrok, poslužio kao ideja za kuhanje.

Cijelu situaciju sažela je u kratkom i duhovitom opisu objave: "Kada dijelite skrbništvo nad mačkama".

Ova simpatična objava prikazala je Nives i Dinu u svjetlu u kojem ih javnost rijetko viđa, kao dvoje bivših partnera koji su zadržali prijateljski i funkcionalan odnos, usmjeren na zajedničku brigu, pa makar i onu o kućnim ljubimcima. Poznato je da Nives i Dino imaju dvoje djece, Leonea i Taishu, a ova objava pokazuje da njihov opušten i prijateljski odnos može poslužiti kao primjer mnogim bivšim parovima.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkazuju se putovanja, rastu cijene aviokarata: Kako će rat utjecati na hrvatski turizam?

Dino DrpićNives CelsiusNives Celzijus
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx