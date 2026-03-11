Ovo niste očekivali: Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke svako jutro šalje Dino Drpić

Glazbenica, glumica i spisateljica Nives Celzijus poznata je po svojoj otvorenosti i neopterećenosti, ali i po vještini da svojim obožavateljima stvori dojam kako o njoj znaju baš sve, dok zapravo stvarnost baš i nije takva. Ovog je puta 44-godišnja Nives podijelila jedinstven uvid u svoj odnos s bivšim suprugom, nogometašem Dinom Drpićem.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Njihova komunikacija, kako je otkrila, vrti se oko vrlo važnih tema: zajedničke brige za njihove kućne ljubimce.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

U kratkom videu objavljenom iz udobnosti svog doma u Zagrebu, Nives je svojim pratiteljima odlučila pokazati kakve joj poruke gotovo svakog jutra stižu od bivšeg supruga.

Na opće iznenađenje, nije riječ o privatnim temama ili dogovorima oko djece, već o brizi za njihove mačke, koje su očito ostale važan dio njihovih života i nakon razvoda.

S humorom je objasnila: "Htjela bih vam pokazati kakve poruke meni i moj bivši muž šalje gotovo svako jutro".

Zatim je kamerom snimila zaslon svog mobitela, na kojem se vidi razgovor ispunjen linkovima na Instagram videozapise. Svaki od njih posvećen je isključivo mačkama, što je duhovita Nives s komičnim prizvukom komentirala.

Jedan video prikazuje inovativan namještaj za mačke, što je Nives protumačila kao njegov prijedlog "kako mačkama poboljšati životni prostor". Drugi video o posebnoj četki za "kupanje bez vode" doživjela je kao poruku da je "vrijeme da počešlja mačke", dok joj je treći, s receptom za zdrav mačji obrok, poslužio kao ideja za kuhanje.

Cijelu situaciju sažela je u kratkom i duhovitom opisu objave: "Kada dijelite skrbništvo nad mačkama".

Ova simpatična objava prikazala je Nives i Dinu u svjetlu u kojem ih javnost rijetko viđa, kao dvoje bivših partnera koji su zadržali prijateljski i funkcionalan odnos, usmjeren na zajedničku brigu, pa makar i onu o kućnim ljubimcima. Poznato je da Nives i Dino imaju dvoje djece, Leonea i Taishu, a ova objava pokazuje da njihov opušten i prijateljski odnos može poslužiti kao primjer mnogim bivšim parovima.

