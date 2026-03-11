Noć bez kamera izazvat će kaos u vili: 'Jadnica, bijednica'

Nakon noći provedene u vili Gospodina Savršenog, atmosfera među djevojkama bit će napetija nego ikad. Dok će Petar biti zadovoljan svojom odlukom, u vili će zavladati ljubomora, ogovaranja i oštri komentari.

„Donio sam pravu odluku što sam njoj dao ključ“, priznat će Petar dok će djevojke u vili imati potpuno drugačiji pogled na situaciju.

Foto: RTL

Dok će jedne pokušavati ostati smirene, druge neće skrivati bijes. „Djevojke su previše bijesne, grizu sve“, komentirat će jedna od kandidatkinja dok će druga biti još oštrija: „Jadnica, bijednica.“

Povratak iz vila izazvat će lavinu reakcija, a svaka riječ i svaki osmijeh bit će pod povećalom. „Sve nam je jasno kad se žena toliko smije“, primijetit će jedna djevojka čim ugleda povratnicu s ružom u ruci.

Foto: RTL

Napetosti će dodatno porasti kada se u priču ponovno uključe Petar i Karlo, a stari odnosi i simpatije doći će na kušnju. Hoće li netko promijeniti stranu, tko kome više vjeruje - i tko je zapravo iskren?

Ne propustite novu epizodu showa 'Gospodin Savršeni' - od ponoći na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka od 21.15 na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Vesna Pusić u RTL Direktu o ratu u Iranu