Pijani vozač (42) sletio s ceste. Autom udario u stablo, stup pa se zabio u obiteljsku kuću

Koliko je vožnja pod utjecajem alkohola opasna po vozača ali i sve druge sudionike u prometu jučer je na najteži način spoznao nesavjesni 42-godišnjak koji je doživio prometnu nesreću na Državnoj cesti D-42 u Josipdolu u kojoj je teško ozlijeđen, piše KAportal.

Policija je potvrdila da je do nesreće došlo oko 19.50 sati kad je upravljao osobnim automobilom kutinskih registracija pod utjecajem alkohola od 1,78 promila.

"Vozač (42) je uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad automobilom i sletio izvan kolnika, te udario najprije u stablo i drveni stup javne rasvjete, potom u kuću 85-godišnjakinje od koje se odbio u živicu", objavila je karlovačka policija.

Osim toga, ispostavilo se da je vozač bio za volanom iako mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije.

Vozač je teško ozlijeđen, a protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu.

Nadležnom državnom odvjetništvu također će biti proslijeđeno izvješće.

