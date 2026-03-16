Marko zabio, a Iris Livaja objasnila kako stoje stvari na Poljudu: 'Sol nije na jelovniku, ali...'

Marko zabio, a Iris Livaja objasnila kako stoje stvari na Poljudu: 'Sol nije na jelovniku, ali...'
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Protiv Lokomotive Livaja je ponovno ušao u početni sastav

16.3.2026.
11:03
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Odnos između trenera Gonzala Garcie i kapetana Marka Livaje obilježio je većinu ove sezone Hajduka. Španjolski strateg je u četvrtfinalu Kupa protiv Rijeke, kao i u posljednjem derbiju s Dinamom, odlučio Livaju ostaviti na klupi, a oba su susreta završila porazima Bijelih.

Garcia pokušava pokazati da momčad može funkcionirati i bez Livaje te postaviti sustav koji daje stabilnije rezultate. No, ideja zasad nije donijela očekivani učinak.

Protiv Lokomotive Livaja je ponovno ušao u početni sastav i učinio ono po čemu je najpoznatiji – zabio je pogodak kojim je Hajduk poveo 1:0 i pritom postigao svoj stoti gol za klub.

Uoči susreta, zanimljivu poruku na Instagramu objavila je njegova supruga Iris Livaja: "Ne zaboravite, samo te malo sklone, dok im opet ne zatrebaš." Nakon utakmice dodala je i fotografiju s Poljuda s porukom: "Sol nije na jelovniku, ali kad je nema, osjeti se. Mužu moj, sretan ti 100-ti."

POGLEDAJTE VIDEO: Nešto je trulo u državi Hajduk: Je li Iris Livaja dala naslutiti neminovno?

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
