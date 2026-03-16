Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'

"Ova boja ti je pun pogodak“, rekla mi je stilistica Ivana Pavić dok je prstima lagano podizala pramen moje kose, procjenjujući kako se nova nijansa ponaša na svjetlu.

Pomalo sam odahnula. Posljednjih dana, otkad sam svoju svijetlo smeđu kosu pretvorila u gotovo crnu, duboku smeđu, potajno sam strahovala da ću sjesti u njezin studio i čuti upravo suprotno, da sam napravila modni promašaj. Da je nova boja pretamna, jednostavno - pogrešna. Umjesto toga, dobila sam potvrdu da sam bila na dobrom tragu.

Sjedim na stolici ispred velikog ogledala okruženog jakim studijskim svjetlima. Ona su nemilosrdna - otkrivaju svaku nijansu tena, svaku sjenu ispod očiju, svaki odsjaj u kosi. Oko mene more tkanine: smaragdno zelene, boje vina, maslinaste, tamnoplave, zlatnožute, ali i ledeno plave, pastelno ružičaste i srebrnkaste.

To je arsenal za analizu boja - modni ritual koji je posljednjih mjeseci postao pravi viralni trend na Instagramu i TikToku. Snimke u kojima stilisti pred ogledalom prebacuju komade tkanine preko ramena svojih klijenata, dok se lice pred kamerom doslovno mijenja iz minute u minutu, pregledane su milijune puta.

Naravno, kao novinarka, ali i znatiželjna korisnica društvenih mreža, morala sam provjeriti o čemu je riječ.

"Analiza boja nije došla slučajno, osluškivala sam tržište. Ja sam stilist već 15 godina, prošla sam brojne edukacije i odlučila ponuditi uslugu analize boje prije nekih godinu i pol u Zagrebu", otkrila nam je."Ovo je profesionalna usluga, imamo točno određeni ključ po kojem se radi i educirana sam u inozemstvu."

"Sve počinje s jednostavnom razlikom“, objašnjava mi Pavić dok mi oko vrata postavlja prvi komad tkanine. "Tople boje imaju žuti pigment, hladne imaju plavi.“

Na prvi pogled razlika je suptilna. No kad tkanina dotakne moje lice, promjena je iznenađujuće očita. Kad mi oko ramena prebaci hladnu, gotovo ledenu baby blue nijansu, lice mi djeluje pomalo blijedo, čak umorno. Usne gube pigment, a oči - barem na trenutak - izgledaju manje izražajno.

Nekoliko sekundi kasnije zamjenjuje je toplija, dublja nijansa.

"Vidiš što se dogodilo?" pita. I zaista - koža izgleda toplije, oči sjajnije, a konture lica jasnije.

"Analiza boja je viralna metoda koja se proširila društvenim mrežama, ali ona je zapravo bila popularna u osamdesetima, a sad je ponovno razvikana i proširila se društvenim mrežama", rekla je.

"Odaziv je savršen. Ljudi dolaze kako bi se riješili nepotrebnih investicija. Žele kupovati pametnije i ono što im uistinu stoji. Kako je analiza boja povezana s tonovima i bojom kose, ljudi često dolaze kako bi saznali idealnu boju kose, šminke, uz samu garderobu."

Analiza boja, objašnjava Pavić, temelji se na tri ključna parametra: svjetlini/tamnoći boje, podtonu i intenzitetu.

Prva karakteristika govori o tome koliko je boja svijetla ili tamna. Podton otkriva je li hladna ili topla. Intenzitet određuje koliko je boja čista ili prigušena.

Foto: Lucija Špralja

''Kod tebe je dubina ključna“, kaže dok mi preko ramena stavlja tamnozelenu tkaninu. ''Svjetlije i pastelne boje jednostavno te isperu. Tamnije nijanse naglašavaju tvoje prirodne konture.“

U ogledalu vidim što misli. Tamnija zelena izgleda gotovo dramatično - ali u dobrom smislu.

Jedan od najzanimljivijih trenutaka analize dolazi kad na stol stižu materijali u bojama nakita. Pavić naizmjenično podiže zlatne i srebrne nijanse.

Zlato mojoj koži daje blagi, gotovo sunčani sjaj. Tamno srebro ne izgleda loše, ali djeluje malo hladnije.

Zaključak? Moj podton je neutralan, ali blago topao. Drugim riječima, mogu nositi i jedno i drugo dok je tamno – ali zlato ima malu prednost.

Nakon toga prelazimo na modnu teoriju koju TikTok posebno voli: sezonske palete boja. Proljeće, ljeto, jesen i zima – svaka sezona ima svoje karakteristične tonove. No stvarnost, kako se ispostavlja, rijetko je tako jednostavna.

"Ti nisi tipična predstavnica jedne sezone", kaže Pavić nakon niza usporedbi. "Nalaziš se negdje između duboke jeseni i zime, ali prednost ima toplina, ti si tamna jesen (Dark Autumn)."

To znači da mi najbolje pristaju tamni, neutralni i blago topli tonovi: duboka zelena, tamna smeđa, boja vina, zagasita crvena, ali i određene tirkizne nijanse koje u sebi imaju malo žute.

Pastelne boje, ledeno plave ili izrazito hladni tonovi? "Njih je bolje preskočiti."

Posebno zanimljiv dio analize odnosi se na moju novu boju kose. "Tamna kosa ti zapravo pomaže", kaže stilistica. "Dodaje dubinu licu i bolje se uklapa s paletom boja koja ti pristaje.“

Drugim riječima – moja spontana odluka o promjeni boje kose možda je bila modni instinkt koji je pogodio cilj.

Na kraju analize, nakon gotovo sat vremena prebacivanja tkanina, uspoređivanja nijansi i fotografiranja referentnih kombinacija, dobivam nešto što zvuči pomalo futuristički: digitalnu paletu boja. Na njoj su nijanse koje mi najbolje pristaju – vodič za buduću kupovinu, kombiniranje odjeće i čak izbor ruževa.

Kad sam prvi put na TikToku vidjela videe analize boja, činilo mi se kao još jedan prolazni beauty trend. Zabavan za gledati, ali teško da će stvarno promijeniti način na koji se oblačimo.

No nakon sat vremena u studiju Ivane Pavić, dok gledam svoju novu digitalnu paletu nijansi, shvaćam da u tome ipak ima nešto. Nekoliko komada tkanine bilo je dovoljno da vidim koliko jedna boja može osvježiti lice, a druga ga potpuno "ugasiti".

Možda analiza boja neće promijeniti vaš stil preko noći, ali postoji dobra šansa da ćete sljedeći put kad stanete pred ormar ili uđete u trgovinu barem na trenutak pomisliti: "Je li ovo stvarno moja boja?"

POGLEDAJTE GALERIJU