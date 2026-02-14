Šest čestih modnih pogrešaka zbog kojih izgledate jeftino: 'Mnoge žene ih rade'

Osobna stilistica iz Ujedinjenog Kraljevstva, Hollie Hobin, podijelila je stručne savjete o čestim modnim pogreškama koje mnoge žene rade, a koje mogu znatno umanjiti dojam cjelokupnog izgleda. Ako želite da vaša garderoba dobije zeleno svjetlo modnih stručnjaka, na pravom ste mjestu.

Hobin je putem društvenih mreža otvoreno progovorila o "uobičajenim stilskim pogreškama" koje primjećuje, a koje "trenutačno pojeftinjuju izgled". Od jednostavnog trika s hlačama do pogrešnog odabira veličine traperica, njezini savjeti pomažu u postizanju profinjenijeg stila bez velikih ulaganja.

Besplatni trikovi za skuplji izgled

Prva pogreška, prema riječima stilistice, ne košta apsolutno ništa da se ispravi. "Prva pogreška je nepeglanje središnjeg šava na hlačama", objasnila je. Ovaj jednostavan korak ne samo da čini hlače vizualno skupljima jer izgledaju kao da su krojene po mjeri, već ujedno "stvara iluziju izduženijih i tanjih nogu".

Druga velika pogreška koju Hobin često viđa jest kupovina traperica pogrešne veličine. Ona savjetuje da traperice ne bi smjele biti preuske oko bokova ili prepona.

"Uvijek uzimam broj veće traperice jer je, kao prvo, udobnije, a kao drugo, želite da vi nosite traperice, a ne one vas", pojasnila je. Naglasila je važnost odabira većeg broja kako biste se osjećali ugodnije i izgledali znatno bolje.

Detalji koji čine razliku

Osim toga, Hobin je otkrila i što je najviše iritira, a to je kada ljudi ne uklone zaštitni šav na stražnjem dijelu novih kaputa ili sakoa. "Onaj križni šav na poleđini kaputa ili sakoa služi isključivo kako bi odjevni predmet zadržao oblik tijekom transporta do kupca. On nije dio dizajna i trebali biste ga odrezati prije nošenja", odlučno je poručila.

Upozorila je i na važnost ulaganja u ključne komade garderobe, poput kvalitetnih bijelih majica. "Ne vidim dovoljno ljudi da ulažu u osnovne komade. Vaša će garderoba izgledati puno profinjenije i skuplje ako uložite novac u prave komade", izrazila je. Prema njezinim riječima, ako je baza odjevne kombinacije kvalitetna, cijeli će izgled djelovati "super skupo".

Odijevanje prema tipu tijela i svjesna kupovina

Još jedna pogreška koju stilistica ne podnosi je kada se ljudi ne "odijevaju u skladu sa svojom građom tijela". Hobin je navela vlastiti primjer, priznavši da ima "prilično široka ramena", zbog čega izbjegava topove bez naramenica i umjesto toga bira modele koji se vežu oko vrata jer joj puno bolje pristaju.

"Kada otkrijete što vam odgovara, vaša odjevna kombinacija trenutačno izgleda skuplje", naglasila je.

Za kraj, Hobin je istaknula da prekomjerna potrošnja mora prestati. "Ovo je tako česta pogreška da većina ljudi ni ne shvaća što radi, ali ako gomilate odjeću, bit će vam 20 puta teže odjenuti se ujutro", primijetila je. Umjesto toga, pozvala je ljude da pokažu malo samokontrole i "kupuju samo one stvari koje su im zaista potrebne".

Njezin video na TikToku, objavljen pod korisničkim imenom @hollie.hobin, izazvao je veliku pažnju i brzo prikupio više od 672 tisuće pregleda, kako je izvijestio The Sun.

Ljubitelji mode zahvalili su joj na stručnim savjetima u komentarima. Jedna je osoba napisala: "Sjajni savjeti. Slažem se da ljudi previše kupuju". Druga je dodala: "Obožavam sve ovo! Posebno savjet o veličini traperica, uvijek uzmite veći broj, jer to najbolje pristaje!"

