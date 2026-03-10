Trumpov ministar citirao Bibliju pa najavio još žešće udare na Iran...

Američki ministar obrane Pete Hegseth na konferenciji za medije o ratu u Iranu, citirao je biblijski psalam.

"Nakon što sam se sinoć vratio iz zračne baze, misli su mi teške zbog naših vojnika, njihovih obitelji i goleme žrtve koju podnose. Zato ću završiti citatom iz Svetog pisma, crpeći snagu iz Psalma 144", rekao je Hegseth.

Zatim je citirao stih koji se tradicionalno pripisuje biblijskom kralju Davidu: "Blagoslovljen Gospodin, hridina moja. Ruke mi uči ratu, a prste boju. On je ljubav i tvrđava moja, zaštita moja, izbavitelj moj i štit za koji se sklanjam".

Pete Hegseth ends his morning presser by reading scripture:



"Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war, and my fingers for battle. He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer. My shield, in whom I take refuge." pic.twitter.com/afWrGCULPw — The American Conservative (@amconmag) March 10, 2026

Jučer je objavljeno da je i sedmi američki vojnik poginuo na Bliskom istoku nakon iranskih napada iz odmazde na američke baze. Hegseth je također najavio još žešće udare na Iran u ratu koji traje već 11 dana.

