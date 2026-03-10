Trumpov ministar citirao Bibliju pa najavio još žešće udare na Iran...
Hegseth je najavio još žešće udare na Iran u ratu koji traje već 11 dana
Američki ministar obrane Pete Hegseth na konferenciji za medije o ratu u Iranu, citirao je biblijski psalam.
"Nakon što sam se sinoć vratio iz zračne baze, misli su mi teške zbog naših vojnika, njihovih obitelji i goleme žrtve koju podnose. Zato ću završiti citatom iz Svetog pisma, crpeći snagu iz Psalma 144", rekao je Hegseth.
Zatim je citirao stih koji se tradicionalno pripisuje biblijskom kralju Davidu: "Blagoslovljen Gospodin, hridina moja. Ruke mi uči ratu, a prste boju. On je ljubav i tvrđava moja, zaštita moja, izbavitelj moj i štit za koji se sklanjam".
Jučer je objavljeno da je i sedmi američki vojnik poginuo na Bliskom istoku nakon iranskih napada iz odmazde na američke baze. Hegseth je također najavio još žešće udare na Iran u ratu koji traje već 11 dana.
