Hrvatskoj otpao jedan igrač: Evo koga je Zlatko Dalić hitno pozvao

Izbornik Zlatko Dalić aktivirao je pretpoziv vrataru Karlu Letici za okupljanje Vatrenih za prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila koje će biti odigrane u Orlandu.

Vratar Lausanne-Sport Karlo Letica priključit će se reprezentaciji umjesto Dominika Kotarskog koji će zbog obiteljskih razloga propustiti ovo okupljanje.

Letica je 15 puta nastupao za selekcije mlađih uzrasta te je već sudjelovao na okupljanjima A reprezentacije, za koju još nije upisao prvi nastup.

Hrvatsku reprezentaciju čeka dvostruki program u Orlandu gdje će odmjeriti snage s Kolumbijom 26. ožujka, a potom s Brazilom 31. ožujka. Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije "Put do 26", a u kojoj će uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjelovati i Francuska.

Reprezentativci će 23. ožujka doputovati u Orlando iz svojih odredišta, a istoga dana će iz Zagreba otputovati stožer i delegacija Saveza, uz igrače iz SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Popis pozvanih igrača

Vratari: Dominik Livaković, Karlo Letica, Ivor Pandur

Braniči: Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Ivan Smolčić

Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović

Pretpozivi: Bruno Petković, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, Domagoj Bradarić, Toma Bašić, Dion Drena Beljo, Franko Kovačević, Luka Stojković

Raspored utakmica

Četvrtak, 26. ožujka:

16:00* Brazil - Francuska (Stadion Gillette, Foxborough)

19:30* Kolumbija - Hrvatska (Stadion Camping World, Orlando)

Nedjelja, 29. ožujka:

15:00* Kolumbija - Francuska (Stadion Northwest, Landover)

Utorak, 31. ožujka:

20:00* Brazil - Hrvatska (Stadion Camping World, Orlando)

* Po lokalnom vremenu; organizator zadržava pravo promjene termina utakmica.

