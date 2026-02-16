Kako odabrati prave traperice? Pronađite kroj koji laska vašoj figuri uz ove metode

Potraga za idealnim parom traperica predstavlja izazovan zadatak. Problem neodgovarajućeg kroja, poput modela koji su preuski u području bedara, a preširoki u struku, česta je poteškoća s kojom se suočavaju mnoge žene.

Međutim, rješenje ne leži u prilagođavanju tijela odjevnom predmetu, već u odabiru kroja koji ističe prednosti vaše jedinstvene tjelesne građe, piše Summisura.

Foto: Shutterstock

Metode pravog odabira traperica

Poznavanje tipa figure i ključnih smjernica o krojevima transformira proces kupovine iz frustrirajućeg iskustva u uspješan i promišljen odabir.

Upoznajte svoj oblik tijela

Prije nego što započnete s potragom, ključno je odrediti osnovni oblik vaše figure. Modni stručnjaci definiraju pet osnovnih tipova tjelesne građe: figuru pješčanog sata karakteriziraju ramena i bokovi približno jednake širine te naglašen struk. Figura kruške podrazumijeva bokove šire od ramena i izraženiju stražnjicu. Kod figure jabuke, tjelesni volumen je najviše koncentriran u području trbuha, dok su noge vitkije. Pravokutna ili atletska građa odlikuje se sličnim mjerama ramena, struka i bokova, a obrnuti trokut definiraju šira ramena u odnosu na uže bokove.

Foto: Shutterstock

Idealan kroj za svaku figuru

Nakon što odredite svoj tip tjelesne građe, odabir idealnog kroja postaje znatno jednostavniji. Svaki je model dizajniran s ciljem isticanja određenih atributa i postizanja skladne siluete.

Figura pješčanog sata i kruške

Ženama s figurom pješčanog sata preporučuju se modeli koji ističu definiran struk. Traperice visokog struka, neovisno o tome radi li se o skinny, slim ili bootcut kroju, optimalno će naglasiti obline. Slično tome, za figuru kruške ključan je odabir kroja koji stvara vizualnu ravnotežu. Modeli koji se šire od koljena prema dolje, poput bootcut i flare traperica, vizualno balansiraju šire bokove. Tamnije nijanse trapera i ravni kroj također su izvrstan odabir jer doprinose vizualnom izduživanju nogu.

Jabuka i pravokutnik

Kod figure jabuke, cilj je usmjeriti pozornost na noge te pružiti potporu središnjem dijelu tijela. Stoga su modeli ravnih nogavica ili slim-fit kroja s visokim strukom idealan odabir. Materijal s udjelom elastina pružit će dodatnu udobnost. S druge strane, atletskoj građi bez izraženih oblina izvrsno pristaju krojevi koji stvaraju iluziju volumena. Modeli poput mom jeans i boyfriend kroja, kao i oni s detaljima na džepovima ili strateški posvijetljenim dijelovima na bedrima, dodat će figuri željenu dimenziju.

Obrnuti trokut

Za figuru obrnutog trokuta, koju karakteriziraju naglašena ramena, cilj je dodati volumen donjem dijelu tijela. Široke nogavice (wide-leg), trapezice (flare) i cargo modeli s bočnim džepovima idealni su za postizanje tog cilja jer stvaraju skladniju i proporcionalniju siluetu.

Važnost visine struka i materijala

Osim samog kroja, visina struka i odabir materijala od presudne su važnosti. Visoki struk (high-rise) vizualno izdužuje noge i dodatno definira figuru. Srednja visina struka (mid-rise) smatra se najuniverzalnijim i najudobnijim izborom, dok se niski struk (low-rise), koji je ponovno aktualan, preporučuje osobama s kraćim torzom.

Jednako je važno obratiti pozornost na sastav tkanine. Kruti, stopostotni pamuk s vremenom se prilagođava i oblikuje prema tijelu, dok traperice s udjelom od dva do tri posto elastina nude trenutačnu udobnost i fleksibilnost. Suvremeni trendovi, poput "barrel leg" kroja, donose novu, skulpturalnu siluetu koja spaja udobnost s modernim estetskim izričajem.

Preporučuje se isprobavanje različitih stilova, uzimajući u obzir temeljne smjernice. Najbolje traperice su one koje, osim što savršeno pristaju, pružaju osjećaj samopouzdanja i udobnosti u svakoj prilici.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Sve više Hrvata bježi iz Njemačke, razgovarali smo s povratnicima: Evo u čemu je stvar