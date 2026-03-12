Gotova za manje od pola sata: Brza tjestenina slavne kuharice idealna je za radni tjedan

Obroci tijekom radnog tjedna najbolji su kada su jednostavni i brzi za pripremu. Poznata kuharica Mary Berry ima pregršt ideja za recepte koji se savršeno uklapaju u tu filozofiju, a istovremeno su jako ukusni. Njen recept za tjesteninu idealan je za sve koji nemaju puno vremena, a žele uživati u zasitnom jelu.

Savršen obrok za zaposlene obitelji

Ovo jelo s tjesteninom može se pripremiti za manje od trideset minuta, a količina je dovoljna za četiri do šest osoba. Savršeno je za užurbane večeri nakon škole i posla, kada večera mora biti brzo na stolu.

Osim što se brzo priprema, ova tjestenina je bogata povrćem i različitim okusima. U opisu recepta stoji: "Prepuna slasnih tekstura i okusa, ova salata od tjestenine sa slaninom i pestom, koja se brzo priprema, idealna je za ručak ili večeru tijekom tjedna." Jelo zahtijeva minimalan broj sastojaka, a eventualni ostaci mogu se čuvati u hladnjaku do dva dana.

Sastojci za brzu tjesteninu s pestom i slaninom:

Za pripremu ovog ukusnog obroka trebat će vam

150 grama cvjetova brokule kojima ste uklonili deblju stabljiku

25 grama pinjola za posipanje

jedna glavica luka grubo nasjeckana

350 grama penne tjestenine

300 grama dimljene slanine narezane na sitne komadiće

za umak 150 grama pesta od bosiljka

150 grama cherry rajčica prepolovljenih na pola

sol

svježe mljeveni crni papar po ukusu

Postupak pripreme korak po korak:

Pripremu započnite tako što ćete brokulu narezati na cvjetove, a zelene stabljike nasjeckati na male komadiće. Zatim zagrijte manju tavu i na njoj bez dodavanja masnoće kratko prepecite pinjole na srednje laganoj vatri. Miješajte ih nekoliko minuta, sve dok ne postanu zlatno smeđi i zamirišu. U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu. Kada voda proključa, dodajte nasjeckani luk i tjesteninu te kuhajte prema uputama na pakiranju. Tri minute prije nego što je tjestenina gotova, u lonac dodajte i pripremljenu brokulu. Nakon što je sve kuhano, ocijedite tjesteninu i povrće. Brokulu odmah isperite hladnom vodom kako bi zadržala lijepu zelenu boju i zaustavio se proces kuhanja, a tjesteninu ostavite da se malo ohladi. Dok se tjestenina hladi, u velikoj suhoj tavi na srednje jakoj vatri pržite slaninu otprilike deset minuta, odnosno dok ne postane hrskava i zlatno smeđa. Odvojite dvije žlice pržene slanine za kasnije, a ostatak dodajte u posudu s kuhanom tjesteninom. Na kraju, u smjesu s tjesteninom dodajte pesto, prepolovljene cherry rajčice i brokulu. Začinite svježe mljevenim crnim paprom i sve dobro promiješajte. Gotovo jelo prebacite u posudu za posluživanje. Pospite ga prepečenim pinjolima i onim dijelom hrskave slanine koji ste sačuvali. Po želji, možete dodati i malo naribanog parmezana za dodatnu punoću okusa.

