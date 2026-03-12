FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MINIMALNO SASTOJAKA /

Gotova za manje od pola sata: Brza tjestenina slavne kuharice idealna je za radni tjedan

Gotova za manje od pola sata: Brza tjestenina slavne kuharice idealna je za radni tjedan
×
Foto: Shutterstock

Ovo jelo s tjesteninom može se pripremiti za manje od trideset minuta, a količina u receptu je dovoljna za četiri do šest osoba

12.3.2026.
5:58
Antonela Ištvan
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Obroci tijekom radnog tjedna najbolji su kada su jednostavni i brzi za pripremu. Poznata kuharica Mary Berry ima pregršt ideja za recepte koji se savršeno uklapaju u tu filozofiju, a istovremeno su jako ukusni. Njen recept za tjesteninu idealan je za sve koji nemaju puno vremena, a žele uživati u zasitnom jelu.

Savršen obrok za zaposlene obitelji

Ovo jelo s tjesteninom može se pripremiti za manje od trideset minuta, a količina je dovoljna za četiri do šest osoba. Savršeno je za užurbane večeri nakon škole i posla, kada večera mora biti brzo na stolu.

Osim što se brzo priprema, ova tjestenina je bogata povrćem i različitim okusima. U opisu recepta stoji: "Prepuna slasnih tekstura i okusa, ova salata od tjestenine sa slaninom i pestom, koja se brzo priprema, idealna je za ručak ili večeru tijekom tjedna." Jelo zahtijeva minimalan broj sastojaka, a eventualni ostaci mogu se čuvati u hladnjaku do dva dana.

Sastojci za brzu tjesteninu s pestom i slaninom: 

Za pripremu ovog ukusnog obroka trebat će vam

  • 150 grama cvjetova brokule kojima ste uklonili deblju stabljiku
  • 25 grama pinjola za posipanje
  • jedna glavica luka grubo nasjeckana
  • 350 grama penne tjestenine
  • 300 grama dimljene slanine narezane na sitne komadiće
  • za umak 150 grama pesta od bosiljka
  • 150 grama cherry rajčica prepolovljenih na pola
  • sol
  • svježe mljeveni crni papar po ukusu

Postupak pripreme korak po korak: 

  1. Pripremu započnite tako što ćete brokulu narezati na cvjetove, a zelene stabljike nasjeckati na male komadiće.
  2. Zatim zagrijte manju tavu i na njoj bez dodavanja masnoće kratko prepecite pinjole na srednje laganoj vatri. Miješajte ih nekoliko minuta, sve dok ne postanu zlatno smeđi i zamirišu.
  3. U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu. Kada voda proključa, dodajte nasjeckani luk i tjesteninu te kuhajte prema uputama na pakiranju.
  4. Tri minute prije nego što je tjestenina gotova, u lonac dodajte i pripremljenu brokulu.
  5. Nakon što je sve kuhano, ocijedite tjesteninu i povrće. Brokulu odmah isperite hladnom vodom kako bi zadržala lijepu zelenu boju i zaustavio se proces kuhanja, a tjesteninu ostavite da se malo ohladi.
  6. Dok se tjestenina hladi, u velikoj suhoj tavi na srednje jakoj vatri pržite slaninu otprilike deset minuta, odnosno dok ne postane hrskava i zlatno smeđa. Odvojite dvije žlice pržene slanine za kasnije, a ostatak dodajte u posudu s kuhanom tjesteninom.
  7. Na kraju, u smjesu s tjesteninom dodajte pesto, prepolovljene cherry rajčice i brokulu.
  8. Začinite svježe mljevenim crnim paprom i sve dobro promiješajte.
  9. Gotovo jelo prebacite u posudu za posluživanje. Pospite ga prepečenim pinjolima i onim dijelom hrskave slanine koji ste sačuvali.
  10. Po želji, možete dodati i malo naribanog parmezana za dodatnu punoću okusa.

POGLEDAJTE GALERIJU 

POGLEDAJTE VIDEO Recept za ukusni obrok koji spaja hrskavo i svježe: Pripremite tortilje s komadićima piletine

 

ReceptKuharicaTjesteninaObrokPovrćeJelo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx