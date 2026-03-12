Gotova za manje od pola sata: Brza tjestenina slavne kuharice idealna je za radni tjedan
Obroci tijekom radnog tjedna najbolji su kada su jednostavni i brzi za pripremu. Poznata kuharica Mary Berry ima pregršt ideja za recepte koji se savršeno uklapaju u tu filozofiju, a istovremeno su jako ukusni. Njen recept za tjesteninu idealan je za sve koji nemaju puno vremena, a žele uživati u zasitnom jelu.
Savršen obrok za zaposlene obitelji
Ovo jelo s tjesteninom može se pripremiti za manje od trideset minuta, a količina je dovoljna za četiri do šest osoba. Savršeno je za užurbane večeri nakon škole i posla, kada večera mora biti brzo na stolu.
Osim što se brzo priprema, ova tjestenina je bogata povrćem i različitim okusima. U opisu recepta stoji: "Prepuna slasnih tekstura i okusa, ova salata od tjestenine sa slaninom i pestom, koja se brzo priprema, idealna je za ručak ili večeru tijekom tjedna." Jelo zahtijeva minimalan broj sastojaka, a eventualni ostaci mogu se čuvati u hladnjaku do dva dana.
Sastojci za brzu tjesteninu s pestom i slaninom:
Za pripremu ovog ukusnog obroka trebat će vam
- 150 grama cvjetova brokule kojima ste uklonili deblju stabljiku
- 25 grama pinjola za posipanje
- jedna glavica luka grubo nasjeckana
- 350 grama penne tjestenine
- 300 grama dimljene slanine narezane na sitne komadiće
- za umak 150 grama pesta od bosiljka
- 150 grama cherry rajčica prepolovljenih na pola
- sol
- svježe mljeveni crni papar po ukusu
Postupak pripreme korak po korak:
- Pripremu započnite tako što ćete brokulu narezati na cvjetove, a zelene stabljike nasjeckati na male komadiće.
- Zatim zagrijte manju tavu i na njoj bez dodavanja masnoće kratko prepecite pinjole na srednje laganoj vatri. Miješajte ih nekoliko minuta, sve dok ne postanu zlatno smeđi i zamirišu.
- U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu. Kada voda proključa, dodajte nasjeckani luk i tjesteninu te kuhajte prema uputama na pakiranju.
- Tri minute prije nego što je tjestenina gotova, u lonac dodajte i pripremljenu brokulu.
- Nakon što je sve kuhano, ocijedite tjesteninu i povrće. Brokulu odmah isperite hladnom vodom kako bi zadržala lijepu zelenu boju i zaustavio se proces kuhanja, a tjesteninu ostavite da se malo ohladi.
- Dok se tjestenina hladi, u velikoj suhoj tavi na srednje jakoj vatri pržite slaninu otprilike deset minuta, odnosno dok ne postane hrskava i zlatno smeđa. Odvojite dvije žlice pržene slanine za kasnije, a ostatak dodajte u posudu s kuhanom tjesteninom.
- Na kraju, u smjesu s tjesteninom dodajte pesto, prepolovljene cherry rajčice i brokulu.
- Začinite svježe mljevenim crnim paprom i sve dobro promiješajte.
- Gotovo jelo prebacite u posudu za posluživanje. Pospite ga prepečenim pinjolima i onim dijelom hrskave slanine koji ste sačuvali.
- Po želji, možete dodati i malo naribanog parmezana za dodatnu punoću okusa.
